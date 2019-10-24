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Останки Франсиско Франко эксгумировали в Испании

В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко. Останки перенесут из мемориального комплекса «Долина павших» на муниципальное кладбище Мадрида. Решение о перезахоронении приняло правительство в 2017 году, несмотря на протесты семьи политика и части граждан.

Во время эксгумации, на которую не пустили представителей СМИ, было запрещено использовать мобильные телефоны. Останки Франсиско Франко будут перезахоронены на кладбище Мингоррубио рядом с могилой его супруги Кармен Поло.

Френсис Франко был каудильо Испании в 1939–1975 годах. В 1975 году диктатор умер и был похоронен в комплексе «Долина павших». Решение об эксгумации политика было принято в 2017 году действующим премьер-министром Испании Педро Санчесом. До этого у власти в Испании находилась правая партия, она считала перенос тела Франсиско Франко неуважением к семье и неподобающей растратой государственных денег.

О том, как в Испании обсуждался вопрос перезахоронения, — в материале “Ъ FM” «"Процессия охраняется на самом высоком уровне"».

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