«Процессия охраняется на самом высоком уровне»

В Испании перезахоронят останки диктатора Франсиско Франко. Их перенесут из мемориального комплекса «Долина павших» на муниципальное кладбище в Мадриде. Эксгумация пройдет в присутствии родственников Франко. Решение приняли в августе, несмотря на протесты семьи диктатора и части граждан. Согласно результатам опроса издания El Mundo, перезахоронение поддерживают 43% испанцев, против более 30%. Внук Франко назвал перезахоронение «актом политического оппортунизма перед предстоящими выборами». Подробности — у корреспондента “Ъ FM” в Испании Дарьи Гавриловой.

— Это баталия ведется уже два года в Испании. Страна перешла от диктатуры к демократии мирным путем, и не было никаких судебных процессов по преступлениям, совершенным в период диктатуры. Каждая из сторон спора видит это как финальную возможность добиться справедливости. Решение об эксгумации Франсиско Франко было принято в 2017 году действующим премьер-министром Испании Педро Санчесом — представитель социалистической партии. Он назвал это решение абсолютно необходимым и слишком долго находившимся в разработке, тем, чего вся Испания ждала 44 года.

Потому что такое торжественное захоронение Франсиско Франко, бывшего диктатора — это то же самое, как если бы в Германии или в Италии с почестями были бы похоронены Адольф Гитлер и Бенито Муссолини.





Давление на правительство действительно оказывалось достаточно долго той частью Испании, которая поддерживает социалистические партии, и левая от центра — это примерно 45–46%. При этом 30–35% открыто выступают против эксгумации Франко, а остальные воздерживаются от выражения мнения. Тем не менее это решение раньше не было принято, потому что последние десять лет до Педро Санчеса у власти в Испании находилась правая партия, которая не выражал желания переносить тело Франсиско Франко и считала это неуважением по отношению к семье и неподобающей растратой государственных денег.

Операция проходит под невероятным контролем со стороны правительства. Расписано три варианта сценария на тему того, что делать, учитывая, в каком состоянии находится гроб, в котором захоронен Франко. Процессия охраняется на самом высоком уровне, поэтому беспорядки невозможны.

Может ли это привести к расколу в обществе? Он уже есть. Во время последних выборов, которые два раза проходили, испанцы были не в состоянии прийти к соглашению о том, кто будет руководить страной. В скором времени в Испании ожидаются новые общенациональные выборы. А четыре года назад, как мы помним, выборы проходили три раза до того, как у испанцев получилось сформировать правительство. Испания действительно расколота. Есть два лагеря — это сторонник левых и правых партий. То есть политическая ситуация в Испании сейчас не самая стабильная.

Как считают родственники Франсиско Франко и многие политические аналитики, эксгумация останков — это попытка Педро Санчеса сдвинуть чашу весов и получить больше голосов в свою пользу.

То есть это попытка левых и левоцентристских партий вызвать симпатии у избирателей. Непонятно, будет ли переизбран Педро Санчес, но это его попытка быть переизбранным.