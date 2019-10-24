«Газпром нефть» примет участие в создании нефтепромышленного кластера в Тюмени

Соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления «Газпром нефть» Александр Дюков и президент Ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов.

В кластер войдут 25 нефтесервисных и промышленных предприятий, банки, технопарки и вузы. Координацию совместных проектов будет осуществлять «Газпром нефть» и ее тюменские дочерние компании. «В результате взаимодействия партнеров в регионе будет осуществляться весь цикл создания технологий: от научных разработок до их промышленного производства и внедрения»,— уточнили в пресс-службе губернатора, добавив, что основными направления работы станут развитие новых технологий добычи углеводородов, импортозамещение оборудования и материалов, цифровизация технологических процессов, обучение персонала организаций-участников.

Инициатором соглашения стало тюменское правительство. Господин Моор отметил, что сейчас есть уже 21 проект, который можно реализовать в рамках кластера. Участники кластера смогут получать федеральную финансовую поддержку.

Все проекты кластера будут реализовываться в сотрудничестве с межрегиональным научно-образовательным центром, о создании которого «Газпром нефть», региональное правительство и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) договорились на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года. Предполагается, что все разработанные инновации будут применять на активах «Газпром нефти» в процессе бурения и исследования скважин, повышения нефтеотдачи и при подготовке «цифровых двойников» месторождений.

Подробнее о создании научно-образовательного центра в Тюменской области — в материале “Ъ-Урал” «Образование объединяют с бизнесом»

Анастасия Реутова