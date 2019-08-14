Образование объединяют с бизнесом

После участия в крупных федеральных программах по развитию науки и образования «5-100» и «Опорные университеты» Тюменская область стала одним из пилотных регионов для реализации проекта по развитию научной и производственной кооперации. Область стала одним из 15 регионов России, где будут создаваться новые научно-образовательные центры, нацеленные объединить бизнес, власть и образовательные структуры. По мнению бизнес-сообщества, это позволит наладить подготовку квалифицированных кадров.

Прикладные науки в приоритете

По данным департамента общественных связей и молодежной политики Тюменской области, в области на данный момент действуют пять государственных вузов и семь филиалов государственных и негосударственных высших учебных учреждений. Всего там обучается более 55,9 тыс. человек. При этом порядка 6 тыс. студентов приехали из северных округов: 3,7 тыс. человек из Ханты-Мансийского и более 2,3 тыс. из Ямало-Ненецкого автономных округов. Зачастую студенты выбирают специальности, востребованные промышленными и инженерными предприятиями, которые преподают в Тюменском индустриальном университете (ТИУ) и Тюменском государственном университете (ТюмГУ).

Как отмечают в региональном правительстве, о спросе на инженерные специальности говорит популярность «технических» предметов среди школьников при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Среди часто выбираемых предметов в 2019 году оказались обществознание, биология и информатика. Как сообщил начальник областного центра оценки качества образования Сергей Лунев, в текущем году вырос и качественный показатель сдачи ЕГЭ. Так, по итогам года в Тюменской области количество выпускников, получивших 100 баллов за ЕГЭ, выросло на 23 человека и составило 64 выпускника. «Более 2,6 тыс. человек набрали 81 балл и более по различным дисциплинам, что составило 30,3% (среднероссийский показатель — 27%)»,— сообщил господин Лунев.

Науку собирают в Тюмени

Привлечение в регион молодежи для властей не случайно. Сейчас в области готовятся к созданию научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, который предусмотрен в рамках национального проекта «Наука». Подобные центры должны будут объединить в себе несколько задач: развитие научной и научно-производственной кооперации, развитие инфраструктурной базы исследований и разработок и развитие кадрового потенциала и привлечение молодежи в науку. Всего в России будет создано 15 НОЦ.

Первые шаги по созданию НОЦ в Тюменской области были сделаны уже в январе текущего года. Тогда губернатор Тюменской области Александр Моор и главы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов приняли решение о создании рабочей группы. Ее члены и занимаются разработкой программы деятельности Западно-Сибирского НОЦ. Уже известно, что среди приоритетных направлений НОЦ станут биобезопасность растений, животных и человека, а также цифровая трансформация нефтегазовой отрасли.

Как сообщили в ТюмГУ, первые соглашения между четырьмя участниками НОЦ — властями, образовательными учреждениями, учеными и бизнесом — были подписаны в апреле 2019 года на Между­народном московском салоне образования. «Поскольку мы идем тремя регионами, каждый в этой большой работе найдет свое место. Ямал — это все, что связано с экологией холодного мира. Югра — нефте- и газодобыча и переработка. Юг Тюменской области — агробиотехнологии и социогуманитарное направление. Сейчас мы анализируем наши заделы в научной работе и определяемся с индустриальными партнерами и темами, которые им будут интересны. Потому что принципиально важно: в НОЦ заказчиком должны стать не наука и университет, а индустриальные партнеры»,— отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков полагает, что для получения результатов работы НОЦ «потребуются не только значительные инвестиции в инфраструктуру и кадры, но и многое другое: умение создавать коллективы исследователей из различных областей знаний, формировать и поддерживать в регионе уникальную творческую среду, обеспечивать соответствующую “плотность” научной коммуникации и комфортные социальные условия пребывания». По словам господина Фалькова, создание НОЦ предполагает новый уровень кооперации между региональными вузами и их интеграцию с научными организациями.

Бизнес ставит на науку

ТюмГУ уже подписал соглашения с главой Ямала Дмитрием Артюховым о развитии исследований в области агробиотехнологий, оценки ресурсов и качества окружающей среды. Договоренность об этом была достигнута на форуме «Арктика — территория диалога». Как сообщили в пресс-службе университета, планируется, что ямальцы совместно с тюменскими и зарубежными учеными будут проводить научные работы на базе Субарктической полевой станции в районе Надыма.

В июне текущего года ТюмГУ совместно с региональным правительством подписали соглашения и с ООО «СИБУР», по которым договорились о создании новых образовательных проектов. «Среди них — апробированная программа дополнительного профессионального образования “HSE Менеджмент” Политехнической школы ТюмГУ, которая направлена на комплексную подготовку и развитие управленческих и профессиональных компетенций в области производственной безопасности»,— сообщили в пресс-службе университета. О создании подобных программ вуз и региональное правительство договорилось и с компанией «Газпром нефть». По соглашению, стороны будут выполнять совместные научно-исследовательские проекты, разрабатывать технологии и готовить кадры для нефтегазовой отрасли на базе НОЦ, а также разрабатывать совместные образовательные программы магистратуры, аспирантуры и дополнительного образования.

ТюмГУ – участник проекта "5-100" Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Господин Моор отметил, что в рамках НОЦ «Газпром нефть» может выступать не только как заказчик, но и как потребитель технологий, которые будут созданы в центре. «Я уверен, что наше сотрудничество уже в ближайшее время принесет свои результаты»,— отметил он. Заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев сообщил, что сегодня среди партнеров у компании уже есть 30 крупных российских научных центров. «Появление нового центра позволит объединить интеллектуальные ресурсы “Газпром нефти” для создания передовых отечественных технологий и подготовки квалифицированных кадров»,— полагает господин Яковлев.

На сегодня к структуре НОЦ подключились семь предприятий: «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Лукойл», «ГМС-Нефтемаш», «Газпром нефть», «Роснефть» и «СИБУР холдинг», а также девять научных организаций. Помимо ТюмГУ и ТИУ центр заручился поддержкой еще восьми вузов: Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ), Сургутского государственного университета (СурГУ), Югорского государственного университета (ЮГУ), Ханты-Мансийской государственной медицинской академии (ХМГМА) и других университетов.

Таланты поддерживают рублем

Для удержания талантливой молодежи в регионе власти создают программы, поддерживающие реализацию их потенциала. «Для выявления, сохранения и развития потенциала талантливой молодежи в регионе была создана База данных талантливых детей и молодежи Тюменской области. На начало июля 2019 года в ней состоит более 5,6 тыс. человек. Они совершили около 9,4 тыс. достижений, из которых на международном уровне зафиксирована 431 победа, на всероссийском уровне — 1,5 тыс. достижений, на окружном и межрегиональном этапе — 720 достижений, самое большое количество побед — около 6,8 тыс. — произошло на областном уровне»,— сообщили в региональном правительстве. Самыми популярными сферами для участия в конкурсах стали: физкультурно-спортивное и художественное направления — 32,8% и 29,4% соответственно. Затем следуют естественнонаучное (около 13%), техническое (порядка 12%), гуманитарное (более 10%) и социальное (более 3%) направления.

Экс-губернатор Владимир Якушев открыл молодежный театральный центр в Тюмени в 2017 году Фото: фото для тюмени

Ожидается, что по итогам 2019 года более 96 тыс. человек будут вовлечены в конкурсы для реализации своих проектов. Так, для творческой молодежи и театральных сообществ в Тюмени работает молодежный театральный центр «Космос». При поддержке его резидентов (19 молодежный театров) проходят межрегиональные и международные фестивали «Театральная революция», «Живые лица» и многие другие.

В Тюмени и Тобольске действуют мультицентры, которые оказывают молодежи информационную поддержку, а также помогают организовать доступ к помещениям, оборудованию для проведения мероприятий. За 2018 год за поддержкой к мультицентрам обратилось более 170 молодежных сообществ, которые провели более 320 мероприятий с охватом в 9 тыс. человек.

В 2019 году в Тюмени также прошел форум молодежи УрФО «Утро-2019» по теме «Креативный капитал». В нем приняли участие более 1,2 тыс. человек (более 150 человек — из ХМАО и ЯНАО), аудитория была расширена до 2 тыс. участников за счет онлайн-трансляций. Для участия в форуме поступило 4 тыс. заявок, что является рекордом за последние пять лет существования форума. В рамках мероприятия Федеральное агентство по делам молодежи провело конкурс проектов, представленных на форуме. В итоге 88 работ получили поддержку на общую сумму в 15 млн руб.

Как сообщили в региональном правительстве, по итогам различных конкурсов в 2019 году было поддержано более 50 проектов на общую сумму более 6 млн руб. Всего на поддержку молодежных инициатив предусмотрено более 35 млн руб. только из бюджетов регионального департамента физкультуры и спорта и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

К школьникам бизнес готов не всегда

В начале года в Тюменской областной думе прошло заседание собрания молодых депутатов. Темой встречи стали вопросы образования и науки в регионе. Она вызвала множество вопросов у молодых парламентариев. В частности, они подняли вопросы о привлечении молодых кадров на село, распределении выпускников, стажировке и профориентации. Депутат Переваловского муниципального образования Юлия Муравьева рассказала, что столкнулась с тем, что не все производственные площадки региона готовы проводить на своей территории ознакомительные уроки с будущей профессией для старшеклассников. В итоге парламентарии решили проработать с педагогическим сообществом акцию «День открытых дверей».

Дарья Соколова