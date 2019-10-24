Председателем Союза журналистов Челябинской области стала главред «Саткинского рабочего»

Избран председатель Союза журналистов Челябинской области. Им стала единственный кандидат на пост – председатель ассоциации городских и районных газет «Пресса», главный редактор «Саткинского рабочего» Светлана Зайцева, сообщает Союз журналистов России. За нее проголосовали 34 делегата отчетно-выборной конференции из 47.

Изначально на пост заявились два кандидата: кроме Светланы Зайцевой документы подал руководитель департамента по связям с общественностью РМК, бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин. Но сегодня он отказался от участия выборов до начала конференции.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший председатель регионального союза Светлана Яремчук покинула пост в октябре 2018 года в связи с переездом в Сочи, где ей предложили возглавить местный телеканал.