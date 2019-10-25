Гибридная война c Трампом

«Президент Соединенных Штатов должен иметь возможность управлять страной, а не заниматься подобной хренью». Эти слова принадлежат человеку, который сегодня открыто признается в том, что лишен возможности управлять Америкой. Это сказал о себе самом Дональд Трамп.

«Они творят ужасные вещи. Пелоси, скользкий Шифф, Шумер — эти люди пытаются разрушить страну»,— негодует Трамп, перечисляя поименно не дающих ему работать инициаторов неоконченной эпопеи с импичментом.

Формы этой борьбы становятся все разнообразнее. Упомянутая президентом «троица» из Конгресса США перешла к проведению собственной, альтернативной внешней политики. Оппоненты прицельно бьют по международным инициативам президента. Пригласив лидеров G7 в принадлежащий ему отель в Майами, Дональд Трамп был вынужден дать задний ход. Предложение просуществовало всего 48 часов: глава Белого дома отозвал его после того, как конгрессмены усмотрели в его инициативе попытку заработать денег на встрече G7. «Я хотел сделать это бесплатно. Потерять пару миллиардов долларов — не вопрос, если ты богат»,— неловко оправдывался Дональд Трамп. Но отчего он так быстро ретировался, испугавшись тех, кого считает политическими пигмеями?

Напрасно старожил «семерки» Ангела Меркель пыталась объяснить, что как хозяин саммита Дональд Трамп имеет полное право решить, где и как проводить саммит G7. Не помогло. Мировые лидеры убедились, что их американский коллега не может позволить себе быть хозяином своего слова. Так демократы выставили своего президента посмешищем.

Сразу после этого главные гонители Дональда Трампа во главе с Нэнси Пелоси нагрянули с неожиданным визитом в Иорданию, а затем совершили незапланированный марш-бросок в Афганистан. Еще до поездки демократы подвергли жесткой критике решение вывести американский контингент из Сирии, чем, как они считают, помимо террористов воспользуются поставленные «троицей» на одну доску с ними Россия и Иран. Смысл их заявлений сводился к тому, что помимо авантюрной ближневосточной политики президента, подрывающей отношения с союзниками и отдающей инициативу врагам Америки, у США есть еще одна, совсем другая внешняя политика. И эта политика переживет Трампа — временщика в Белом доме. Союзникам Америки нужно лишь немного потерпеть.

В Афганистане, куда американская делегация прибыла из Иордании, внешняя политика США раздвоилась окончательно. Ведь одновременно с законодателями с визитом в Кабул прибыл министр обороны США Марк Эспер. Можно себе представить, сколь непросто было общаться с командой Нэнси Пелоси президенту страны Ашрафу Гани. Ведь от имени Америки с ним говорили те самые люди, которых президент Америки назвал ее «разрушителями»! Кому в этой ситуации верить?

В то время как Дональд Трамп демонстративно вышел из переговоров с талибами, конгрессмены обсуждали пути примирения с ними. «Мы вернемся в Вашингтон, подкрепленные фактами и знаниями из первоисточника, которые мы собрали в этот критический момент для политики нашей страны в Афганистане»,— предупредили демократы, покидая Кабул.

Тем самым они дали понять, что самое интересное — гибридная война между двумя ветвями американской власти за право проводить внешнюю политику США — только начинается.

Сергей Строкань, обозреватель