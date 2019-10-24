Роспотребнадзор выявил превышение концентрации вредных веществ вблизи поселка Афипский

В поселке Афипском специалисты Роспотребнадзора выявили превышение норм концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края по итогам совещания межведомственной комиссии. Как ранее писал “Ъ-Юг”, жители поселка создали петицию на ресурсе Change.org с жалобами на едкий запах серы и аммиака, от которого у людей ухудшается самочувствие.

Вблизи поселка Афипского работают два нефтеперерабатывающих завода, ООО «Афипский НПЗ» и ООО «КНГК-Ильский НПЗ». По словам представителя Афипского НПЗ Сергея Сюткина, появление запаха могло быть связано с установкой нового оборудования и дальнейшей его пропаркой. Он отметил, что в среду работы были завершены, вреда экологической обстановке нанесено не было. В ближайшее время Роспотребнадзор будет проводить регулярные замеры атмосферного воздуха в населенных пунктах Северского района, сообщили в администрации края. Директору Афипского НПЗ рекомендовано установить стационарный пост наблюдения, а также провести мероприятия по очистке выбросов в атмосферу воздуха от сернистых соединений.

Анна Перова, Краснодар