Жители поселка Афипский жалуются на неприятный химический запах

Ресурс Change.org разместил петицию жителей поселка Афипский (Краснодарский край), которые жалуются губернатору Вениамину Кондратьеву на резкое ухудшение экологической ситуации. На текущий момент петицию подписали более полутора тысяч человек. По данным авторов петиции, с начала августа 2019 года в Афипском жители каждый день ощущают едкий запах аммиака и серы. «Запах проникает в дом, нам негде спрятаться! От едкого запаха у жителей плохое самочувствие – головная боль, першение в горле, кашель»,– говорится в обращении.

Власти Северского района намерены разобраться в ситуации, написал на своей странице в соцсети глава муниципалитета Адам Джарим. «Решено провести заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которое приглашены представители предприятий и ведомств», — сообщил глава района. На территории Северского района работают два нефтеперерабатывающих завода – Афипский (входит в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) и Ильский (принадлежит краснодарской «КНГК-Групп»).

Начальник управления внешних связей Афипского НПЗ Ирина Батурина пояснила “Ъ-Юг”, что в ближайшее время руководство предприятия готово участвовать в сходе граждан и ответить на все вопросы. По словам Ирины Батуриной, завод работает в штатном режиме, нарушений или сбоев в работе не было. «Руководство завода тщательно следит за всеми выходными параметрами, за соблюдением законодательных норм по видам выбросов»,– заявила представитель предприятия. По ее словам, все рекомендации надзорных органов приняты к сведению, экологический контроль на предприятии будет максимально усилен.

Анна Перова, Краснодар