Минтранс не будет пересматривать решение о переходе на кассетные подшипники

Минтранс не намерен пересматривать решение об обязательном переходе железнодорожного парка России на кассетные подшипники, заявили «Прайму» в пресс-службе ведомства. Ранее “Ъ” узнал о просьбе крупнейших операторских компаний России отменить принятое решение.

«Пересмотр решений не планируется»,— ответили в Минтрансе. В ведомстве добавили, что сейчас идет работа по формированию комфортных условий для обязательного перехода.

Напомним, операторы и грузовладельцы, управляющие половиной вагонов в России, направили открытое письмо вице-премьерам с просьбой отменить решение. В противном случае операторы готовы уйти в сопредельные страны. Они оценивают потери бюджета от снижения налога на имущество в таком сценарии в десятки миллиардов руб. Решение о переходе было принято в сентябре.

О просьбе и условиях операторов — в материале “Ъ” «Вагоны готовы бежать из России».