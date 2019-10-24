Ижкомбанк кредитует бизнес на льготных условиях

Предприятия малого и среднего бизнеса могут оформить в Ижкомбанке льготные кредиты и гарантии Корпорации МСП. Банк является уполномоченным банком Корпорации и имеет возможность выдавать предпринимателям кредиты по льготным ставкам: 9,6% или 10,6% годовых.

Ижкомбанк — уполномоченный банк Корпорации МСП и участник государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Программа предусматривает, в числе прочего, обеспечение предпринимателей России ресурсами по льготным ставкам. Деньги доводятся до бизнеса посредством Корпорации МСП и уполномоченных банков.

Ижкомбанк участвует в программе льготного кредитования с момента ее запуска в 2015 году, и льготные кредиты при помощи банка получили уже сотни предприятий Удмуртии.

Сегодня, в период «низких ставок», кредиты от Корпорации МСП выдаются под самые привлекательные условия за последние годы: 9,6% годовых для предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики (производство, сельское хозяйство, строительство, туризм, здравоохранение и т.д.), и 10,6% — для всех субъектов МСБ в прочих отраслях.

Льготные кредиты Корпорации МСП выдаются на приобретение основных средств, модернизацию или реконструкцию производства, запуск новых производств и пополнение оборотного капитала. Срок кредитования — до трех лет. Объемы — от 3 млн руб.

Кроме того, предприниматели могут получить гарантию Корпорации МСП для обеспечения своих обязательств перед банком. Например, в случае, когда у предприятия не хватает залоговой массы для получения кредита, гарантией можно покрыть до 50% от суммы кредита. Стоимость гарантии — 0,75% годовых. А гарантии государственного института поддержки бизнеса — это еще и инструмент с максимальной надежностью.

Подробности по телефону: 8 800-301-91-91, 8(3412) 95-98-27 или на сайте Ижкомбанка.