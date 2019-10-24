Россия отправит в Сирию еще почти 300 военных полицейских

Россия направит в Сирию через неделю еще 276 военных полицейских и 33 единицы военной техники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минобороны РФ. По его данным, сейчас все боевые действия на территории остановлены.

«Через неделю в Сирию будет переброшено два батальона военной полиции»,— сказал собеседник агентства.

О планах увеличить количество военных полицейских в Сирии вчера заявил глава ведомства Сергей Шойгу. На переговорах с «Сирийскими демократическими силами» он сказал, что Россия и Турция намерены расширить маршруты патрулирования.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что на территории Сирии останется небольшое количество военных «в районах, где есть нефть». По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, американские военные находятся там нелегитимно.

«Только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии по просьбе сирийского руководства. И конечной целью является, естественно, полный вывод любых иностранных вооруженных сил, иностранных военных с территории Сирийской Арабской Республики»,— сказал господин Песков сегодня, 24 октября, журналистам.

Военная операция Турции в Сирии была остановлена вчера, 23 октября. При заключении соглашений закрепили новые зоны влияния на северо востоке. По договоренности, на границу должны вернутся сирийские пограничники.

Подробнее о соглашении России и Турции читайте в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».