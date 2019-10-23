Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»

Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо. Глава военного ведомства заявил, что Россия намерена увеличить число подразделений военной полиции на границы Сирии и Турции и расширить маршруты патрулирования, сообщает пресс-служба Минобороны.

По мнению господина Шойгу, в полосе в 30 км мирным жителям не нужно оставлять свои дома. Он сказал, что их гарантом безопасности будет российская военная полиция и пограничные службы Сирии.

В ходе переговоров стороны обсудили ход выполнения курдской стороной условий соглашения России и Турции. Курды поблагодарили президента России Владимира Путина, Минобороны и других, кто помогал прийти к соглашению.

Военная операция Турции в Сирии «Источник мира» завершилась 23 октября. Россия и Турция закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Страны начнут совместное патрулирование территории. На границу вернутся сирийские пограничники.

Подробнее о соглашении России и Турции читайте в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».