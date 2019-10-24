Следствие потребовало арестовать директора «Комитета за гражданские права» Маякова

Московское управление Следственного комитета требует заключить под стражу заместителя председателя — директора «Комитета за гражданские права» Андрея Маякова. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, господин Маяков получил от приговоренного к длинному сроку 200 тыс. руб. в качестве первого платежа, общая сумма взятки должна была составить 2,5 млн руб. За эти деньги директор организации якобы должен был оказать содействие прокуратуре в проведении проверки по вынесенному ранее приговору. Следствие утверждает, что он неоднократно был судим за аналогичные преступления.

«Комитет за гражданские права» был основан в 1997 году. Он занимается правозащитной и благотворительной деятельностью. Председатель организации Андрей Бабушкин — член Совета по правам человека при президенте.

Как заявили в «Комитете за гражданские права», в офис 22 октября забежал неизвестный человек и потребовал передать пакет Андрею Маякову. После этого вошли сотрудники телеканалов НТВ, РЕН ТВ и правоохранительных органов.