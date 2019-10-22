Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»

Сотрудники правоохранительных органов пришли в правозащитную организацию «Комитет за гражданские права», написала в Facebook член ее правления Юлия Перепелова. По словам госпожи Перепеловой, в офисе организации находились только силовики и заместитель председателя комитета Андрей Маяков. Как стало известно позднее, после разговора в офисе господина Маякова увезли в СКР. О причинах задержания пока неизвестно.

Основанный в 1997 году «Комитет за гражданские права» занимается правозащитной и благотворительной деятельностью. Его председатель Андрей Бабушкин является членом Совета по правам человека при президенте.

Как рассказала госпожа Перепелова «МБХ медиа», все началось с того, что неизвестный мужчина забежал в офис организации с пакетом, требуя передать его Андрею Маякову. Вскоре в офис вошли сотрудники телеканалов НТВ и РЕН ТВ, а после сотрудники силовых структур. Последние выгнали из организации журналистов и остались наедине с господином Маяковым.

Из какого конкретно ведомства пришли люди, в «Комитете за гражданские права» не знают. Всего их около 15 человек. Адвоката к Андрею Маякову не пускают. «Мы не знаем, что это за люди, СКР говорит, что это не их люди, ФСБ — тоже, уголовный розыск в том числе»,— написала на своей странице в Facebook Юлия Перепелова.

Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег». Признание, по словам председателя организации, позволит завести на Андрея Маякова уголовное дело.