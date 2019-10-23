СКР возбудил уголовное дело против директора «Комитета за гражданские права»

Столичный СКР возбудил уголовное дело в отношении зампредседателя — директора правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщается на сайте ведомства. По версии следствия, накануне днем господин Маяков получил от приговоренного к длинному сроку 200 тыс. руб. в качестве первого платежа, общая сумма взятки должна была составить 2,5 млн руб.

«В обмен он обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора. В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. После получения денег Маяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов»,— говорится в сообщении. По информации СКР, господин Маяков «неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности», в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие планирует ходатайствовать о заключении под стражу, сейчас следствие закрепляет доказательную базу.

Основанный в 1997 году «Комитет за гражданские права» занимается правозащитной и благотворительной деятельностью. Его председатель Андрей Бабушкин является членом Совета по правам человека при президенте.

Вчера, 22 октября, стало известно, что силовики пришли в «Комитет за гражданские права». Член его правления Юлия Перепелова сообщила «МБХ медиа», что неизвестный мужчина забежал в офис организации с пакетом, требуя передать его Андрею Маякову. После этого в офис вошли сотрудники телеканалов НТВ, РЕН ТВ и сотрудники силовых структур. Последние выгнали из организации журналистов и остались наедине с господином Маяковым. Председатель организации Андрей Бабушкин рассказал The Insider, что приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».