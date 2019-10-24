СМИ: инвесторы не планируют забирать деньги из-за переноса запуска TON Дурова

Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла и Николая Дуровых согласились на перенос запуска проекта и решили не забирать вложенные инвестиции, сообщил Forbes со ссылкой на источники. Ранее из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США старт платформы был отложен с 31 октября на 30 апреля 2020 года.

По информации издания, решение было принято инвесторами обоих раундов финансирования TON большинством голосов. О решении инвесторов официально будет объявлено позднее.

Напомним, как ранее писал “Ъ”, в случае отказа от переноса дедлайна инвесторы смогут рассчитывать на возврат лишь около 77% вложенной суммы. Общие инвестиции в проект составили $1,7 млрд. Перенос запуска был возможен только с согласия большинства инвесторов.

О том, как инвесторы готовились к потерям от переноса старта TON,— в материале “Ъ” «Gram теряет вес».