Xiaomi представила в Москве флагман для молодежи

Китайская технологическая корпорация Xiaomi представила и одновременно начала продавать в России смартфон Mi 9 Lite, продолжение флагманской линейки Mi 9, который, как говорят представители компании, рассчитан на совершенно определенную аудиторию — молодых любителей фотографии. В Китае модель известна под названием Xiaomi CC9 и продается с лета этого года. В Европе официальные продажи смартфона стартовали в сентябре.

Модель с дисплеем диагональю 6,39 дюйма на базе платформы Snapdragon 710 оснащена основной тройной фотокамерой 48 Мп и фронтальной камерой 32 Мп. Кроме того, видимо, для еще большего удобства любителей фотографии предусмотрена поддержка карт памяти объемом до 256 Гб. Встроенная память — 64 или 128 Гб при ОЗУ 6 Гб. Цены на смартфоны составляют 22 990 и 24 990 руб. в зависимости от объема встроенной памяти.

Mi 9 Lite — пятый смартфон из флагманской линейки Mi 9 и 13-й смартфон компании, представленный в России с начала текущего года. Аналитик компании ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов в беседе с “Ъ” счел такую политику перспективной в том, что касается наращивания рыночной доли. «Широкая линейка смартфонов позволяет компании лучше категоризировать продукты, чтобы точнее отвечать на запросы и таргетировать аудиторию. Китайские производители смартфонов продолжают наращивать аудиторию, и широкая линейка позволяет им быть более гибкими в борьбе с Samsung и Apple. К примеру, Xiaomi (больше чем на 20%) и Huawei (больше чем на 60%) увеличили поставки телефонов с 2017 года, в то время как Samsung (–10%) и Apple (–15%) снизили. Многообразие вариантов соотношения цены и качества может привлечь необходимых клиентов»,— заметил господин Сабитов.