«Квадра» инвестировала 55 млн рублей в благоустройство в Липецке

Липецкий филиал «Квадры» в 2019 году направил более 55 млн рубна благоустройство территорий после ремонтов на теплосетях, сообщает пресс-служба компании. В ходе работ сотрудники филиала смогли восстановить 1224 участка — засыпали и заасфальтировали их или провели работы по укладке плитки.

Всего за время летних ремонтов липецкий филиал «Квадры» провел замену более 24 км теплосетей в однотрубном исчислении. Совокупные инвестиции в теплосетевой комплекс Липецкой области составил порядка 1 млрд руб.

Валерия Розбот