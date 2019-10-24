24 октября, четверг
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

«Квадра» инвестировала 55 млн рублей в благоустройство в Липецке

Липецкий филиал «Квадры» в 2019 году направил более 55 млн рубна благоустройство территорий после ремонтов на теплосетях, сообщает пресс-служба компании. В ходе работ сотрудники филиала смогли восстановить 1224 участка — засыпали и заасфальтировали их или провели работы по укладке плитки.

Всего за время летних ремонтов липецкий филиал «Квадры» провел замену более 24 км теплосетей в однотрубном исчислении. Совокупные инвестиции в теплосетевой комплекс Липецкой области составил порядка 1 млрд руб.

Валерия Розбот


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Власть

Госпланирование

Пресс-релизы

Наука и образование

Профиль пользователя