Почему нужно покупать франшизу «Вилка-Ложка» именно сейчас

По итогам прошлого года сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вилка-Ложка» вошла в топ-50 спискa самых востребованных франшиз в России*. За 18 лет успешной работы на российском рынке компания смогла создать федеральную сеть из 55 заведений, причем большая часть открытий новых ресторанов приходится на последние пять лет. Чем франшиза ресторанов быстрого обслуживания «Вилка-Ложка» выгодно отличается от других франшиз на рынке общепита, кто является идеальным покупателем франшизы «Вилка-Ложка» и почему нужно покупать франшизу «Вилка-Ложка» сразу после прочтения этого материала, рассказал генеральный директор управляющей компании «Фуд-Мастер», держателя франшизы «Вилка-Ложка», Илья Серов.



— Илья Юрьевич, когда пришла в голову идея создать заведение, где ассортимент блюд будет как в ресторане, а цена ниже, чем в кафе?

— Лет десять назад, после кризиса 2008 года, мы задумались о том, чтобы сделать из «Вилки-Ложки» универсальную антикризисную модель, которая в российских реалиях могла бы работать в любое время, в любых условиях, в любом регионе. Тогда «Вилка-Ложка» представляла собой евростоловую, где можно было быстро получить недорогой обед хорошего качества. «Обед за пару монет» — так мы тогда позиционировали наши заведения. Но в тот момент мы осознали, что гости гораздо охотнее готовы тратить свои, пусть небольшие, деньги на то, чтобы 20–30 минут их обеда проходили в приятной атмосфере комфортного заведения, где разнообразные вкусные блюда можно получить быстро.

Мы провели рестайлинг всех наших евростоловых. Сделали стильный дизайн помещений, усовершенствовали зону раздачи, чтобы продукты выглядели красиво, изменили зону посадки, установили там удобные диваны и столики и, конечно, поработали с меню.

Во всей России люди едят одно и то же. Может быть мода на разные кухни, но она приходит и уходит. Сегодня в моде грузинская кухня, вчера была японская, а завтра вьетнамская. Но 90% населения России через день едят борщ, пюре с котлеткой и селедку под шубой — это незыблемые кулинарные пристрастия россиян на все времена. Научитесь делать эти блюда вкусно, и у вас будет полный зал каждый день. Поэтому меню ресторанов «Вилка-Ложка» — это русская домашняя еда.

И когда мы дали гостю то, что он хотел, модель заработала в полную силу.

Мы создали формат ресторана быстрого обслуживания, где комфортная обстановка соседствует с быстрым обслуживанием, и гость получает качественный продукт с низким средним чеком.

— За последние пять лет вы продали более 30 франшиз. Чем франшиза ресторанов быстрого обслуживания «Вилка-Ложка» отличается от других франшиз?

— Все дело в том, что управлять рестораном «Вилка-Ложка» просто. В этой части он очень выгодно отличается от ресторана или столовой полного цикла. Основной фактор — отсутствие в ресторане производства, предприятия «Вилка-Ложка» являются доготовочными. Все блюда меню готовятся на фабриках-кухнях по единым рецептам, по высоким стандартам, из одного и того же проверенного сырья от лучших производителей. Франчази получает почти готовые и готовые блюда или в охлажденном, или в замороженном виде. Это позволяет отказаться от управления и контроля за производственным персоналом.

Помещение без кухни становится меньших размеров, при этом зона посадки гостей остается неизменной. И затраты на персонал у нас значительно меньше, поэтому их основная часть приходится именно на высококвалифицированный производственный персонал. Так мы экономим на аренде производственных помещений и на заработной плате.

Но основной причиной, почему продажа франшизы «Вилка-Ложка» успешна и активно развивается, стала наша уникальная технология приготовления продукции COOK&FREEZE. Весь ассортимент на фабрике-кухне можно не только охлаждать, но и морозить. Это позволяет увеличить срок хранения замороженного продукта до трех-четырех месяцев. И, как следствие, перевозить его на дальние расстояния.

Технология заморозки вывела франшизу «Вилка-Ложка» на новый уровень. Теперь, когда мы заходим в город, будь то Чита, Нижний Тагил, Тюмень, Якутск или Самара, мы не строим там фабрику-кухню, мы просто везем туда готовую продукцию. Наличие именно этой технологии позволило нам получить индустриальную модель развития и те его темпы, которые мы сейчас имеем. И мы планируем эти темпы наращивать.

— Франчази в некоторых городах активно конкурируют в борьбе за хорошие места для ресторанов «Вилка-Ложка». Почему покупать франшизу нужно именно сейчас и кому вам нравится ее продавать?

— Всем видна ситуация в стране. Экономика продолжает стагнировать, реальные доходы основной части населения России не растут, полносервисные рестораны чаще закрываются, чем открываются. А количество недорогих кафе, предприятий фаст-фуда, столовых растет. Сейчас наше время.

Сегодня у нас более 20 франчази, инвесторов, и у каждого из них не по одному ресторану. Мы отличаемся от многих держателей франшизы тем, что у нас очень большое количество повторных продаж. Бизнесмен, который однажды открыл «Вилку-Ложку», на этом не останавливается — открывает вторую, третью, пятую. У нас не было случаев, чтобы человек открыл одну и остановился, потерял аппетит к развитию.

Но рынок общественного питания — высококонкурентный и близок к насыщению. Найти, например, в Новосибирске или Екатеринбурге помещение, где можно расположить «Вилку-Ложку», очень сложно. В этих городах франчази у нас стоят в очередь, ищут помещения и не могут найти. Поэтому они открывают «Вилку-Ложку» на близлежащих территориях, инвесторы из Екатеринбурга открывают рестораны в Первоуральске, в Верхней Пышме. Города заполняются ресторанами «Вилка-Ложка» и конкурентами, и нужно успеть купить франшизу для своего региона. Я бы назвал это «успеть захватить рынок».

Наш идеальный покупатель франшизы — человек, который имеет опыт работы в индустрии общественного питания, имел собственный бизнес или просто управленец, с такими людьми мы говорим на одном языке. Тех, кто только заходит в этот бизнес, приходится много чему обучать, но и с этим мы успешно справляемся. Работаем со всеми, главное — желание работать со стороны франчази. Мы даем им всем понятную бизнес модель, предлагаем готовый бренд-бук по франшизе. Можно сравнить «Вилку-Ложку» с машиной, на которой очень быстро можно научиться ездить. И если сравнивать с полносервисными ресторанами, то у них механическая коробка переключения скоростей, а у нас — автомат.

Подробную информацию об условиях приобретения франшизы «Вилка-Ложка» можно узнать на сайте http://vilka-lozhka-fr.com

*Место франшизы в рейтинге определялось количеством заключенных в 2018 году договоров покупки франшизы по данным Роскомстата.