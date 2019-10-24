Гости РЭФ-2019 посетили Центр управления сетями г. Уфы

23 октября Центр управления сетями ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») посетила делегация участников Российского энергетического форума, проходящего в Уфе. В ее состав вошли представители энергетических и смежных компаний Башкирии и других регионов Российской Федерации, учебных заведений и научных организаций, а также министерства промышленности Республики Башкортостан.

Гости ознакомились с принципами работы ЦУС, который координирует и управляет электрическими сетями Уфы. О том, как построена система оперативно-диспетчерского управления и реализуется концепция Smart grid, рассказал начальник Центра управления сетями Винер Сафин.

В ходе экскурсии было продемонстрировано оборудование, обеспечивающее полный мониторинг нагрузки, режимов и управление электросетевым оборудованием, макет пилотного микрорайона проекта «умных» сетей и образцы ячеек для трансформаторных пунктов, сборка которых происходит на базе дочернего предприятия Башкирской электросетевой компании - ООО «БЭСК Инжиниринг».

В заключение встречи гости смогли задать интересующие вопросы, касающиеся технических нюансов и работы оперативного персонала с новым оборудованием. По мнению специалистов, посетивших ЦУС, к тиражированию опыта АО «БЭСК» по реализации проекта Smart grid нужно стремиться всем отечественным электросетевым компаниям, которые ставят перед собой задачу повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.