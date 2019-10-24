Штрафы за недолив топлива на АЗС могут перенести из-за нового КоАП

Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут перенести на 2021 год. Ранее предполагалось, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в нынешнюю осеннюю сессию. Однако, как сообщили «Известиям» в Минпромторге, внесенный в мае в правительство законопроект был возвращен в ведомство. Причина — разработка нового КоАП.

Теперь министерство готовит предложение, чтобы оборотные штрафы — от 500 тыс. руб.— включили сразу в новый кодекс, который должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Поправки к действующему КоАП были разработаны Минпромторгом и опубликованы в начале августа. Согласно поправкам, цель вводимого оборотного штрафа до 3%, но не менее 2 млн руб.,— предотвращение «угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет пресечения оборота и реализации» фальсифицированной продукции.

Сейчас оборотные штрафы в России действуют для владельцев АЗС за продажу не соответствующего требованиям техрегламентов топлива в размере 1% от выручки, а за повторное нарушение — 3%.

Подробнее о недоливе на АЗС читайте в публикации “Ъ FM”.