РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Увеличение штрафов за нарушение техрегламентов изготовления и оборота продукции в странах Таможенного союза может вызвать рост цен на продукты, сообщил РБК. Издание ссылается на текст обращения крупнейших производителей и ритейлеров, направленного в профильные ведомства.

По мнению авторов обращения, потенциальное повышение цен на продукты будет вызвано тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. На этом основании производители и ритейлеры просят приостановить разработку законопроекта до выполнения плана мероприятий «регуляторной гильотины» и до завершения работы над законопроектами по совершенствованию регулирования контрольно-надзорной деятельности.

Поправки к действующему Кодексу об административных нарушениях были разработаны Минпромторгом и опубликованы в начале августа. Согласно поправкам, цель вводимого оборотного штрафа до 3%, но не менее 2 млн руб.— предотвращение «угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет пресечения оборота и реализации» фальсифицированной продукции. Планируется, что поправки вступят в силу в марте 2021 года.

Сейчас оборотные штрафы в России действуют для владельцев АЗС за продажу не соответствующего требованиям техрегламентов топлива в размере 1% от выручки, а за повторное нарушение — 3%.

Чем еще недовольны сети и поставщики — читайте в материале «Минпромторг встает за прилавок».