Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP. Запрос на ознакомление с материалами в рамках закона «О свободе информации» подала правозащитная организация American Oversight.

«Эти документы представляют значительный интерес для общественности»,— заявил адвокат организации Дэниел МакГрат. Судья Кристофер Купер согласился с этим утверждением.

Среди документов, которые запросила American Oversight,— материалы о взаимодействии адвоката господина Трампа Руди Джулиани с украинской стороной. Также организацию заинтересовали обстоятельства отставки посла США на Украине Мари Йованович.

Ранее в США разгорелся скандал, связанный с Украиной. В отношении американского президента была инициирована процедура импичмента из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выяснилось, что в ходе беседы Дональд Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Как ожидается, Джо Байден будет конкурентом господина Трампа на президентских выборах 2020 года.

На днях противники президента США получили новые аргументы в пользу импичмента. Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе. Господин Тейлор подтвердил подозрения конгрессменов от Демократической партии, заявив, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против Джо Байдена.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дипломат из Киева помог американскому импичменту».