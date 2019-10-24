РАО посоветовало авторам стать предпринимателями

Российское авторское общество (РАО) предложило физлицам—авторам музыки и песен, которые получают отчисления от этого общества, зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели или самозанятые, чтобы платить более низкую ставку по налогам и страховым взносам, следует из письма общества. «Ведомости» ознакомились с его копией.

В 2016 году Пенсионный фонд России (ПФР) через суд потребовал, чтобы РАО начало отчислять взносы за авторов: 22% — за обязательное пенсионное страхование и 5,1% — за обязательное медицинское страхование. Общество пыталось доказать, что не является работодателем для музыкантов, суд встал на сторону фонда.

В результате в 2018 году со счетов РАО было принудительно списано 225 млн руб. страховых взносов за 2013–2015 годы. В августе этого года после новой проверки ПФР предъявил обществу счет на 176 млн руб.

РАО решило покрыть долг перед Пенсионным фондом ПФР за счет части вознаграждений правообладателям. Оно повысило ставки отчислений, в том числе для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Авторам соберут на пенсию».