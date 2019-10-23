Ганнушкина сообщила “Ъ”, что азербайджанский оппозиционный активист Исаев покинул Россию

Блогер Эльвин Исаев, критиковавший азербайджанские власти, возможно, покинул Россию. «Исаева уже нет в России,— сообщила 23 октября “Ъ” руководитель сети «Миграция и право» ПЦ «Мемориал» Светлана Ганнушкина.— Ему пришлось бежать, потому что наши власти по надуманным предлогам лишили его гражданства. Единственный способ в России выдать человека в другую страну — в данном случае в Азербайджан — это лишить его гражданства».

23 октября Смольнинский суд Санкт-Петербурга отклонил иск Эльвина Исаева о признании незаконным решения о лишении его российского гражданства. «Не уверен, что все наши обжалования будут иметь большой смысл,— сообщил “Ъ” адвокат сети «Миграция и право» Юрий Серов, защищавший интересы блогера.— Россия в лице миграционной службы показывает, что здесь ему не рады». Где сейчас находится блогер, Юрий Серов “Ъ” не сообщил.

Этнический талыш Эльвин Исаев — оппозиционный азербайджанский блогер, 18 лет назад он получил гражданство РФ. На его канале на YouTube почти 20 тыс. подписчиков. Как ранее сообщал “Ъ”, в конце августа у господина Исаева был изъят российский паспорт после того, как ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти пришло к заключению, что господин Исаев больше не является гражданином РФ. Эльвина Исаева привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию (ст. 18.8 КоАП РФ), Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил выдворить блогера из страны: его отправили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

ЕСПЧ потребовал применить в отношении Эльвина Исаева так называемое «правило 39» (требование принять «обеспечительные меры» для гарантий безопасности), указав в уведомлении, что Россия обязана воздержаться от высылки блогера в Азербайджан, так как там он может быть подвергнут преследованиям как оппозиционный активист и представитель подвергающейся дискриминации национальности. Сразу после этого блогера отпустили из депортационного центра.

Марина Царева, Санкт-Петербург; Елизавета Михальченко