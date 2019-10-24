Детские пособия мало влияют на уровень бедности

Ежемесячные выплаты семьям с первым и вторым ребенком повысят их благосостояние, но мало повлияют на уровень бедности в стране в целом. К такому выводу пришли эксперты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине в исследовании «Новые меры социальной поддержки семей с детьми: оценка государственных расходов».
Напомним, ежемесячные выплаты в размере «детского» прожиточного минимума стали доступны семьям с первым и вторым ребенком с 2018 года (если их доход не превышает полтора прожиточных минимума на члена семьи). Это было сделано для предотвращения повышения уровня бедности в стране (для семей с одним ребенком, согласно статистике, он равен 14%, с двумя — 25%, с тремя — 49%, для населения в целом — 13,4%). Отметим также, что на семьи с детьми сейчас приходится 89% дефицита денежных доходов всех малоимущих домохозяйств.
Расчеты НИФИ показали, что введение пособий на первого и второго ребенка позволяет снизить уровень бедности среди их получателей с 49% до 29%. Дефицит дохода у таких семей также снижается — почти на треть. Если же оценивать нуждаемость не по денежному, а по совокупному доходу (с учетом денежного эквивалента льгот), уровень бедности среди семей целевой группы снижается с 44% до 26%. Кроме того, предоставление пособия на первенца будет на 7 процентных пунктов снижать уровень крайней бедности (менее половины прожиточного минимума на человека).
При этом, поскольку целевая группа получателей пособий является очень малочисленной (6% от общей численности семей с детьми), улучшение их положения мало влияет на общий уровень бедности семей с детьми и населения в целом. Так, если учитывать только денежные доходы, при введении пособия общий уровень бедности снизится с 13,4% до 12,8%, а если учитывать и совокупный доход — с 11,5% до 10,9%.
При этом, по данным экспертов, снижение бедности среди получателей пособий будет, скорее всего, происходить только в течение работы программы, то есть до достижения ребенком трехлетнего возраста. По их оценкам, маловероятно, что новые меры будут иметь накопительный эффект, который изменит положение семей за пределами этого периода.
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