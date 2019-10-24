Детские пособия мало влияют на уровень бедности

Ежемесячные выплаты семьям с первым и вторым ребенком повысят их благосостояние, но мало повлияют на уровень бедности в стране в целом. К такому выводу пришли эксперты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине в исследовании «Новые меры социальной поддержки семей с детьми: оценка государственных расходов».

Напомним, ежемесячные выплаты в размере «детского» прожиточного минимума стали доступны семьям с первым и вторым ребенком с 2018 года (если их доход не превышает полтора прожиточных минимума на члена семьи). Это было сделано для предотвращения повышения уровня бедности в стране (для семей с одним ребенком, согласно статистике, он равен 14%, с двумя — 25%, с тремя — 49%, для населения в целом — 13,4%). Отметим также, что на семьи с детьми сейчас приходится 89% дефицита денежных доходов всех малоимущих домохозяйств.

Расчеты НИФИ показали, что введение пособий на первого и второго ребенка позволяет снизить уровень бедности среди их получателей с 49% до 29%. Дефицит дохода у таких семей также снижается — почти на треть. Если же оценивать нуждаемость не по денежному, а по совокупному доходу (с учетом денежного эквивалента льгот), уровень бедности среди семей целевой группы снижается с 44% до 26%. Кроме того, предоставление пособия на первенца будет на 7 процентных пунктов снижать уровень крайней бедности (менее половины прожиточного минимума на человека).

При этом, поскольку целевая группа получателей пособий является очень малочисленной (6% от общей численности семей с детьми), улучшение их положения мало влияет на общий уровень бедности семей с детьми и населения в целом. Так, если учитывать только денежные доходы, при введении пособия общий уровень бедности снизится с 13,4% до 12,8%, а если учитывать и совокупный доход — с 11,5% до 10,9%.

При этом, по данным экспертов, снижение бедности среди получателей пособий будет, скорее всего, происходить только в течение работы программы, то есть до достижения ребенком трехлетнего возраста. По их оценкам, маловероятно, что новые меры будут иметь накопительный эффект, который изменит положение семей за пределами этого периода.

Анастасия Мануйлова