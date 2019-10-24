Мусор не нашел тарифы

В ГК «Мехуборка» заявили о том, что намерены расторгнуть договор со своим подразделением — ООО «Мехуборка-Юг», работающим на рынке края. В головном офисе поясняют, что региональный оператор по уборке ТКО не платит лицензионные платежи и не смог работать по стандартам группы компаний. В ООО пояснили, что еще в конце прошлого года по распоряжению краевых властей приостановлена деятельность всех регоператоров в регионе. В Региональной энергетической комиссии сообщили, что новые тарифы на услуги регоператоров начнут действовать с 1 января следующего года и именно тогда компании смогут начать работу.



Федеральная группа компаний «Мехуборка» намерена расторгнуть договор со своим подразделением — ООО «Мехуборка-Юг» и отозвать у него лицензию на товарный знак, а также в судебном порядке взыскивать задолженность по лицензионным платежам в размере около 2,2 млн руб.

Как пояснили в ГК, в ноябре 2018 года по итогам открытого конкурса статус регионального оператора по Новороссийской зоне деятельности (МО г. Новороссийск и МО г. Геленджик) сроком на 10 лет присвоен ООО «Мехуборка-Юг». ООО участвовало в конкурсе как подразделение федеральной группы компаний «Мехуборка», работающей на рынке обращения с отходами 25 лет. «В октябре этого года группа компаний "Мехуборка" приняла решение расторгнуть договор в одностороннем порядке, поскольку региональный оператор не смог работать по стандартам группы компаний и не платил лицензионные платежи»,— пояснили в компании. Представитель группы уточнил, что ООО «Мехуборка-Юг» дан срок на погашение задолженности до 28 октября, далее планируется взыскивать задолженность в судебном порядке. Кроме того, если головная компания расторгнет договор, региональное подразделение не сможет пользоваться брендом на законных основаниях.

Представитель регионального оператора подтвердил, что компания выиграла тендер в конце 2018 года и с 1 января 2019-го должна была начать работу. Однако в конце декабря 2018 года вышел приказ министерства ТЭК и ЖКХ, приостанавливающий тариф на услуги регоператоров. «В крае 11 регоператоров, и, когда региональная энергетическая комиссия отозвала тариф, все мы оказались в режиме ожидания. Он до сих пор не установлен, а значит, работать мы не можем. Сейчас уборкой занимаются коммерческие предприятия, с которыми ранее в городах были заключены договоры»,— сказал представитель ООО «Мехуборка-Юг».

В региональной энергетической комиссии пояснили, что приказ о приостановлении деятельности регоператоров был вызван рядом недостатков, связанных с их деятельностью. «Губернатор остался недоволен многими аспектами, в том числе, проведением конкурсных процедур, неполным охватом работы операторов на территории края и так далее. Тариф планируется установить с 1 января 2020 года, однако решать это будет министерство ТЭК и ЖКХ. Наше ведомство лишь проводит аудит возможных затрат оператора и, исходя из них, назначает тарифы»,— сказал начальник отдела цен и тарифов в сфере транспорта, услуг и обращения с твердыми коммунальными отходами РЭК Сергей Дорохин.

В министерстве ТЭК и ЖКХ сообщили, что в настоящее время ведутся работы по поиску оптимальной схемы деятельности операторов. «Эта тема сложная, она много раз обсуждалась, в этих обсуждениях губернатор принимал участие. Сейчас ведется вся эта работа, к концу года она должна быть завершена»,— сказал представитель министерства.

Дальнейшую судьбу регоператоров, прошедших конкурсные процедуры, в министерстве комментировать не стали, отметив лишь, что по каждой компании решение будет приниматься индивидуально.

Руководитель отдела инфраструктурных проектов компании Сoncept Вячеслав Старовойцев считает, что регоператоры оказались в незавидном положении. «Решение о передаче им контрактов на осуществление деятельности было скороспелым и необдуманным. Нашлись недочеты, которые решили исправить, и работа эта длится год. А операторы оказались в положении соломенной вдовы. Никто не даст гарантию, что им заново не придется проходить все конкурсные процедуры и участвовать в тендерах, и не факт, что они снова получат лицензии. Между тем они уже вложили какие-то определенные средства как минимум в технику, и что им теперь делать — вот вопрос. Надо полагать, риторический»,— сказал господин Старовойцев.

Елена Рыжкова