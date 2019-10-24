В Москве пройдут заключительные показы оперы-променад «Пиковая дама»

В октябре в Москве стартовал третий сезон оперы-променад «Пиковая дама». Первая в мире классическая опера в иммерсивном формате, погружающая зрителей в действие бессмертных произведений Александра Пушкина и Петра Чайковского, вернулась в особняк Гончарова-Филипповых, постройки XIX века.

Премьера состоялась в октябре 2017 года. Творческая команда во главе с режиссером Александром Легчаковым, хореографом Олегом Глушковым и композитором Николой Мельниковым работала над постановкой два года. С тех пор представление показали более 270 раз, ее увидели более 10 000 зрителей, а в 2018 году «Пиковая дама» получила Национальную премию «Онегин» в номинации «Событие. Оперное притяжение». Третий сезон было решено запустить, поскольку первые два сезона смогли увидеть не все желающие из-за ограниченного количества мест – всего 54 человека на каждый спектакль, по числу карт в классической колоде.

Теперь все действующие лица не только одеты в украшения Swarovski, официального партнера оперы-променад, из осенне-зимней коллекции Magic Light. Символичные изделия идеально перекликаются с сюжетом оперы, пронизанном тайной, - это подвески с пиками из кристаллов оттенка гематита, ключи с эмалью и очаровательные ласточки с сияющим паве. Архитектура особняка и мастерство актеров мгновенно погружают зрителей в мистическую атмосферу, которую подчеркивают искрящиеся кристаллы украшений.

«Пиковая дама» начинается для зрителей с таинственного обряда, а затем гости отправляются в путешествие по старинной усадьбе в сопровождении солистов ведущих московских театров, танцоров балета, драматических актеров и хора. Музыку исполняет оркестр из 30 музыкантов. Гидом в мир азарта, страстей и неумолимой судьбы является Александр Пушкин, который проводит гостей через игорный дом, зимний сад, бальный зал, будуар знатной графини и рассказывает трагическую историю Германна. Один из исполнителей партии Германна – Петр Налич.

До конца года в Troyka Multispace пройдут еще шесть показов.