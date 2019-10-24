Шприц попутал

Как стало известно “Ъ”, в бригаде подводных лодок Черноморского флота зафиксирован беспрецедентный случай: во время боевого похода офицер-медик вначале напился, а затем исколол себе полтора десятка шприц-тюбиков с промедолом, который обычно используется для обезболивания при тяжелых ранениях. Свое увольнение со службы врач обжаловал на том основании, что Следственный комитет прекратил его уголовное преследование за незаконный оборот наркотиков, но суд его на службе не восстановил.

Лейтенант медицинской службы Максим Ловус служил в 4-й отдельной бригаде подводных лодок (войсковая часть №80515) Черноморского флота, которая дислоцируется на Новороссийской военно-морской базе, считающейся форпостом морских ворот юга России.

Обращаясь с заявлениями в Новороссийский гарнизонный военный суд, а затем в суд Южного военного округа, офицер требовал отменить принятое в конце прошлого года решение аттестационной комиссии войсковой части №80515 и изданный на ее основании командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Александром Моисеевым приказ о его увольнении с военной службы в связи с неисполнением контрактных условий, обязав восстановить в прежней должности с обеспечением всеми причитающимися видами довольствия. При этом господин Ловус ссылался на то, что его увольнение напрямую связано с уголовным преследованием, а оно было прекращено самим следствием в досудебном порядке. За время военной службы, отмечал Максим Ловус, он условий контракта не нарушал, служебные обязанности исполнял добросовестно и в полном объеме. Командованием же, по его версии, был нарушен порядок увольнения с военной службы.

Разбираясь в этой истории, военные суды установили, что впервые лейтенант Ловус был привлечен к дисциплинарной ответственности в июле 2018 года «за несение службы в состоянии алкогольного опьянения». Затем в августе—сентябре того же года, «в период выполнения специальных задач», офицер, будучи должностным лицом, ответственным за хранение наркотических средств, с использованием своего служебного положения похитил 14 шприц-тюбиков промедола, а затем потребил их. Промедол — это опиоидный анальгетик, производное фенилпиперидина. Обычно входит в состав индивидуальных аптечек военнослужащих, но в связи с массовыми хищениями наркоманами чаще всего хранится у офицеров.

Интересно, что уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств в крупном размере) в отношении лейтенанта Ловуса было возбуждено только 1 ноября, когда была выявлена недостача промедола. Причем возбудил его следователь 107-го военного следственного отдела Следственного комитета России (СКР), сотрудники которого, по сообщениям СМИ, в то время служили в Сирии. Таким образом, возможно, и само преступление было совершено в зоне боевых действий.

В марте этого года уже старший следователь-криминалист военного следственного отдела СКР по Новороссийскому гарнизону, принимая решение о частичном прекращении уголовного преследования Максима Ловуса, пришел к выводу, что в действиях офицера отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 229 УК РФ, так как в содеянном «не имеется корыстной заинтересованности». Уголовное преследование военного медика в этой части было прекращено за «отсутствием в деянии состава преступления». При этом продолжено уголовное преследование в отношении Максима Ловуса по ч. 1 ст. 228.2 УК РФ (нарушение правил оборота наркотических средств лицом, в обязанности которого входит соблюдение этих правил). Другим постановлением этого же старшего следователя-криминалиста было прекращено и это уголовное преследование офицера Ловуса в связи с его деятельным раскаянием.

В итоге суды пришли к выводу, что командованием принималось решение о представлении офицера к досрочному увольнению с военной службы не только исходя из факта возбуждения в отношении него уголовных дел, но и на основании материалов проведенных служебных проверок по фактам нарушения Максимом Ловусом как должностным лицом порядка использования наркотических средств, а также неоднократных случаев употребления их и его личной недисциплинированности.

Николай Сергеев