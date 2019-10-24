Суд изменил место встречи

В Самарском областном суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб по делу «Тольяттиазота». Адвокат экс-гендиректора предприятия Евгения Королева Андрей Московский заявил отвод судейской коллегии из-за существенных нарушений требований закона при разрешении судом ряда процессуальных ходатайств, одним из которых являлось отложение рассмотрения дела в силу болезни одного из адвокатов стороны защиты. Поводом для ходатайства послужил скандал, случившийся в понедельник, когда заседание было перенесено из Самары в Тольятти. Судейская коллегия не стала откладывать процесс из-за болезни одного из адвокатов несмотря на то, что юрист приложила к ходатайству о переносе срока заседания больничный лист и сообщила, что сможет явиться в Самарский областной суд уже 25 октября. Взамен судейская коллегия решила предоставить подсудимому госзащитника, но так как он находился в Тольятти, коллегия решила провести заседание там и в этот же день.

В понедельник рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов экс-руководителей «Тольяттиазота» в Самарском областном суде началось со скандала. Адвокат бывшего руководителя ТОАЗа Владимира Махлая Инна Тихомирова просила суд о переносе сроков заседания из-за своей болезни, приложив к ходатайству больничнй лист, однако представитель стороны обвинения заявил о «намеренном затягивании судебного процесса» и «неуважительности отсутствия Тихомировой», а также просил предоставить экс-руководителю «Тольятти­азота» адвоката за счет государственного бюджета. Судейская коллегия постановила назначить Владимиру Махлаю госзащитника Андрея Осипова, который уже защищал интересы бизнесмена в Комсомольском райсуде Тольятти, на решение которого Самарский областной суд в понедельник должен был начать рассматривать апелляцию (Инна Тихомирова пропускала заседания Комсомольского районного суда Тольятти по уважительной причине). Адвокаты «Тольяттиазота» настаивали на необходимости переноса рассмотрения дела на 25 октября, до окончания действия больничного листа госпожи Тихомировой, не видя основания для включения в процесс господина Осипова, аргументировав это тем, что защитник проживает в Тольятти и работать по назначению он может лишь в своем городе. Коллегию судей этот факт не смутил, и она приняла решение о переносе заседания в Тольятти. Все участники процесса, секретарь и состав суда, всего более 20 человек, поехали в другой город. На трансфер было выделено два часа. Уже в Комсомольском райсуде Тольятти выяснилось, что судейская коллегия приехала на заседание неподготовленной — без материалов уголовного дела.

Напомним, Комсомольский райсуд Тольятти рассматривал дело «Тольяттиазота» с февраля 2018 по июль 2019 года. Судебное разбирательство было инициировано миноритарным акционером тольяттинского предприятия компанией «Уралхим». Экс-руководители ТОАЗа Владимир Махлай, Сергей Махлай, Евгений Королев, владелец Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции. Райсуд заочно приговорил всех обвиняемых к лишению свободы на сроки восемь с половиной и девять лет, с удовлетворением беспрецедентного гражданского иска «Уралхима» на рекордную сумму более 87 млрд руб. Обвинение и компания «Уралхим» выразили удовлетворение решением суда. Согласно официальной позиции «Тольяттиазота», «приговор является явной судебной ошибкой». По мнению руководства предприятия, уголовное дело, по которому вынесен приговор, является результатом «корпоративного конфликта, развернутого миноритарными акционерами — АО «ОХК „Уралхим“» и Евгением Седыкиным, ранее осужденным за попытку рейдерского захвата тольяттинского химического ­предприятия».

Во вторник заседание Самарского областного суда по делу «Тольяттиазота» началось с заявления Андрея Московского, одного из адвокатов в процессе, об отводе судейской коллегии. Представитель экс-гендиректора ТОАЗа Евгения Королева пожаловался на «неоднократное и необоснованное ускорение процесса», а также на отсутствие материалов уголовного дела на выездном заседании в Тольятти. По мнению юриста, такая мера является процессуальным нарушением, поскольку нарушается принцип разумности сроков: «Поводом для недоверия судейской коллегии стало решение о назначении защитника МахлаюВ.Н. и о переносе заседания на несколько часов в Тольятти».

Ходатайство адвоката Андрея Московского было отклонено судейской ­коллегией.

«Если защитник не может принять участие в судебном заседании в течение пяти дней и если подсудимый не заключает соглашение с другим адвокатом, в этом случае суд принимает решение о назначении адвоката за счет средств госбюджета. Инна Тихомирова не приехала на заседание по уважительной причине и сообщила, что сможет работать с 25 октября после окончания больничного. Правовых оснований для включения адвоката Осипова в процесс нет»,— заявил в суде представитель «Тольяттиазота» Денис Симачев. Почему председатель судейской коллегии Ксения Мельникова (по данным собеседников „Ъ“ в облсуде, после окончания этого процесса она должна получить должность заместителя председателя Самарского областного суда) приняла такое решение, выяснить не удалось. В областном суде действия сотрудника не комментируют. Подобные решения принимал и судья Комсомольского районного суда Тольятти Андрей Кириллов до вынесения приговора экс-руководителям «Тольяттиазота». Он максимально уплотнил график заседаний в мае 2019 года, а обвиняемым были назначены госзащитники для «работы в непрерывном режиме». Иностранные гражданские ответчики просили дать время на перевод материалов дела и ознакомление с ними, однако их просьбы не были удовлетворены.

«Действия суда можно расценить в качестве преднамеренного ограничения права на защиту осужденных, но только если ранее уже не осуществлялось отложение заседания по инициативе защиты. При всей остальной совокупности обстоятельств адвокат по назначению не вправе действовать в разрез с интересами доверителя. Обычно суды при наличии сомнений в сведениях, представленных в обоснование ходатайства об отложении заседания, стараются взять перерыв для проверки достоверности таковых. Времени это много не занимает. Все мы люди и можем заболеть в любой момент. Более того, требования Федеральной палаты адвокатов (ФПА) предписывают адвокату по назначению при наличии защитника по соглашению предварительно согласовать общую позицию, ознакомиться с материалами производства и осуществить выработку единой позиции с подсудимым. В противном случае это будет явное нарушение кодекса профессиональной этики адвоката и принятых ФПА стандартов оказания правовой помощи по уголовным делам. А сложно комментируемый внезапный перенос заседания в другой город еще более осложняет положение стороны защиты»,— полагает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Процедура переноса заседания суда из Самары в Тольятти имеет твердую почву для дальнейшего обжалования. Особенно если на выездном заседании не было материалов дела. Речь идет о грубейшем нарушении процессуальных норм, поскольку адвокат должен ознакомиться со всеми материалами дела. В судебной практике применяется и техническое отложение процесса, когда требуется время для доставки всех необходимых документов. В будущем участники процесса могут рассчитывать даже на обжалование решения суда»,— отметила юрист, управляющий партнер MDC-law Екатерина Курамышева.

Андрей Сазонов