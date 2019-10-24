Кворум — оружие коммунистов

Коммунисты Тольяттинского городского парламента сорвали заседание думы, на котором должен был рассматриваться бюджет города. Представители КПРФ, выступающие против приватизации МП «Рынок „Кунеевский“», предлагали внести этот вопрос в повестку заседания, но не встретили поддержки остальных фракций думы, хотя ранее профильная комиссия большинством голосов рекомендовала его включить. В результате коммунисты в полном составе покинули заседание, и оно не состоялось из-за отсутствия кворума. Глава Тольятти Сергей Анташев, напомнивший о необходимости принять изменения в бюджет до конца года, назвал поступок фракции КПРФ «демаршем». Оставшиеся на заседании депутаты предложили рассмотреть поведение коммунистов на комиссии по этике и даже лишить их должностей в ­гордуме.

23 октября фракция КПРФ думы Тольятти покинула заседание после того, как в его повестку не был включен предложенный коммунистами вопрос о внесении изменений в программу приватизации.

В начале заседания руководитель фракции КПРФ в городской думе Ольга Сотникова сообщила, что «данный проект был внесен фракцией КПРФ, рассмотрен на комиссии по муниципальному имуществу и землепользованию. Комиссия приняла решение включить в повестку заседания думы». Председатель постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Игорь Лыткин подтвердил, что комиссия рассматривала этот вопрос: «Проголосовали четыре против трех. Но я считаю, есть несоответствия с регламентом».

За предложение фракции проголосовало 16 депутатовкоммунистов, остальные 17 парламентариев высказались против. После этого Ольга Сотникова попросила объявить перерыв: «Нам, фракции, необходимо обсудить, ознакомиться с документами, посмотреть регламент». Однако это предложение также поддержали только коммунисты.

«Я так понимаю, депутаты остальных фракций не хотят, чтобы фракция КПРФ в составе 16 человек приняла взвешенное и последовательное решение в интересах города, поэтому фракция КПРФ покидает зал заседания на внеочередное заседание фракции»,— заявила госпожа Сотников.

После того, как коммунисты ушли, началась бурная дискуссия среди представителей остальных фракций. Депутат гордумы Тольятти Сергей Михайлов обратился к аппарату думы: «Как мы будем так работать? Депутаты, которые на зарплате, покидают заседание. Предлагаю тогда ставить вопрос о снятии их с этой должности».

Через некоторое время Ольга Сотникова вернулась в зал заседания для того, чтобы сделать заявление от фракции: «…Создано негласное депутатское объединение из трех фракций — „Единая Россия“, „Справедливая Россия“, ЛДПР.Цель этого объединения — достичь простого большинства для принятия решений в интересах отдельных личностей, а также представителей бизнеса. Вполне очевидно, что данная „политическая антанта“ была сформирована против фракции КПРФ…». Однако ей не дали закончить и депутат опять покинула заседание.

Руководитель фракции ЛДПР в гордуме Евгений Архангельский предложил рассмотреть поведение коммунистов на заседании комиссии по этике: «Юристы должны сказать, какие меры мы можем к ним принять за неявку на заседание ­думы».

Руководитель юридической службы самарского обкома КПРФ Валентин Сошников не был готов прокомментировать „Ъ“ этот вопрос, сославшись на необходимость посмотреть регламент думы.

«Хочу выразить сожаление, я воспринимаю это как демарш. У нас сегодня важнейший вопрос — принятие бюджета. Конец года, принимаются изменения в бюджет, и губернатор принимает ряд решений, которые позволяют привлечь дополнительные средства. По выполнению нацпроектов есть контрольные точки прохождения. Мы должны в установленные сроки обеспечить подписание соглашений для того, чтобы федерация успела выделить средства»,— подчеркнул на заседании глава Тольятти Сергей ­Анташев.

Председатель думы Николай Остудин напомнил, что по закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», заседание думы проводится не реже одного раза в три месяца. Если дума в течение этого срока не проводит заседаний, губернатор может внести в Самарскую губернскую думу проект закона о ее роспуске. Депутаты предложили назначить заседание на 24 октября, однако Николай Остудин отметил, что нужно «провести переговоры» с представителями КПРФ и «искать компромисс». В итоге из-за отсутствия кворума (присутствовали 17 депутатов из 19 необходимых) было решено завершить заседание и собрать внеочередное 25 октября.

Депутат от фракции КПРФ Павел Турков отмечает, что вопрос, который не был включен в повестку, связан с решением администрации приватизировать МП «Рынок „Кунеевский“»: «В прошлый раз профильная комиссия решила, что не нужно приватизировать. Однако группа депутатов в количестве 18 человек от трех фракций, договорившись и получив на один голос больше, чем мы, решили этот коммерческий вопрос в интересах близких отдельным депутатам финансовопромышленных групп, чтобы земельный участок вместе с этим муниципальным предприятием отошли в руки коммерсанту».

Павел Турков считает, что нелогично приватизировать последнее муниципальное и государственное предприятие, которое приносит прибыль: «Рынок „Кунеевский“ — это единственное муниципальное предприятие с землями, постройками, которое в 2018 году принесло 2,5 млн руб. прибыли. Все показатели ликвидности, кредиторские, дебиторские показатели лучше, чем у других предприятий. Когда мы спрашивали: „Почему вы это делаете?“ — нам говорили: „Какая вам разница, вы в меньшинстве“. Мы сегодня напомнили, что у нас есть операция „кворум“. В понедельник профильная комиссия большинством голосов решила, что необходимо рассмотреть этот вопрос на думе. Но все было проигнорировано, стоит полная блокировка».

Ани Айвазян