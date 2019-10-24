Квартиры потерялись на мосту

Защита бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева, осужденного за злоупотребление полномочиями, надеется обжаловать приговор. Ранее господин Бочкарев был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Суд посчитал доказанным, что из-за действий руководителя «АИК Пензенской области» семья пензенцев потеряла квартиры. Адвокат утверждает, что его доверитель не имел отношения к этой ситуации и рассчитывает на оправдание.

Защита бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева, который в сентябре этого года был приговорен Ленинским районным судом к двум с половиной годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, настаивает на принятии нового решения. Об этом говорится в жалобе, которую адвокат господина Бочкарева Вячеслав Феоктистов направил в Пензенский областной суд.

Как ранее писал „Ъ“, Вениамин Бочкарев был признан виновным в том, что в 2012 году без решения совета директоров организовал работу агентства по расселению домов на улицах Сердобской, Либерсона, Урицкого и набережной реки Пензы в зоне строительства моста через Суру. Как следует из судебного решения, в 2013 году перед «АИК Пензенской области» стояла задача расселить дом на улице Либерсона, 7, долей в котором владела Надежда Печерская. Следствие пришло к выводу, что господин Бочкарев, зная, что собственники дома согласились отдать дом при условии получения двухкомнатной и однокомнатной квартир без доплаты, дал подчиненным указание заключить с гражданами договор мены квартир и включить в него заведомо ложное условие об осуществлении доплаты третьей стороной — ООО «Сурский квартал» (строительная компания, принадлежит АО «АИК Пензенской области»).

Изначально госпоже Печерской предложили двухкомнатную квартиру (52,1 кв.м) в Пензе стоимостью 2,39 млн руб. Жилье на улице Либерсона площадью 28,4 кв.м, согласно решению суда, оценивалось в 877,3 тыс. руб. Однако, так как в доме были прописаны ее взрослые дети Мария и Михаил, Надежда Печерская попросила у АИК еще одну квартиру. Агентство предложило однокомнатную квартиру в селе Засечное (34,7 кв.м) стоимостью 1,55 млн руб. Жители подписали договоры мены дома на две квартиры с наложением обременений (запрет на продажу). Суд указал, что соглашения господа Печерские подписали только после того, как получили заверение в том, что доплата по этим договорам будет произведена поручителем. При этом, как признал суд, подготовку и заключение с жителями дома на Либерсона, 7, договоров поручительства с ООО «Сурский квартал», как это вытекало из смысла договоров мены, Вениамин Бочкарев не организовал.

В феврале 2014 года Печерские обратились в «АИК Пензенской области» для снятия обременений с предоставленных квартир, но директор агентства направил им требования о доплате в сумме 1,07 млн руб. за одну и 1,13 млн руб.— за вторую квартиры по договорам мены, а также уведомил о взыскании этих средств в судебном порядке. В феврале 2015 года решением суда исковые требования агентства к потерпевшим о взыскании с них сумм доплат за квартиры по договорам мены, признании их утратившими права пользования и снятии с регистрационного учета были удовлетворены. Потерпевшие лишились предоставленных им квартир, от принадлежавшего им ранее жилья господа Печерские отказались.

Адвокат Вячеслав Феоктистов называет приговор Ленинского районного суда Вениамину Бочкареву «безграмотным и неправосудным». По мнению господина Феоктистова, к потере потерпевшими жилья привели их собственные действия: Печерские отказались от прежнего дома, предполагая, что в случае, если у них не будет жилья, полученные от АИК квартиры суд у них не сможет изъять. На момент рассмотрения иска дом на Либерсона, 7, не был снесен. Кроме того, адвокат утверждает, что Вениамин Бочкарев преду­преждал потерпевших о том, что агентство не согласно предоставить две квартиры без доплаты и выплата ими 2,2 млн руб. оговаривалась. По его словам, никакого отношения к утрате пензенцами жилья господин Бочкарев не имеет. Таким образом, адвокат считает, что его доверитель должен быть признан невиновным. Дата рассмотрения дела в апелляции пока не назначена.

Марина Ковалева