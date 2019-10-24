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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Квартиры потерялись на мосту

Адвокат главы пензенского агентства ипотечного кредитования просит отменить приговор

Коммерсантъ (Саратов) от

Защита бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева, осужденного за злоупотребление полномочиями, надеется обжаловать приговор. Ранее господин Бочкарев был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Суд посчитал доказанным, что из-за действий руководителя «АИК Пензенской области» семья пензенцев потеряла квартиры. Адвокат утверждает, что его доверитель не имел отношения к этой ситуации и рассчитывает на оправдание.


Защита бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева, который в сентябре этого года был приговорен Ленинским районным судом к двум с половиной годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, настаивает на принятии нового решения. Об этом говорится в жалобе, которую адвокат господина Бочкарева Вячеслав Феоктистов направил в Пензенский областной суд.

Как ранее писал „Ъ“, Вениамин Бочкарев был признан виновным в том, что в 2012 году без решения совета директоров организовал работу агентства по расселению домов на улицах Сердобской, Либерсона, Урицкого и набережной реки Пензы в зоне строительства моста через Суру. Как следует из судебного решения, в 2013 году перед «АИК Пензенской области» стояла задача расселить дом на улице Либерсона, 7, долей в котором владела Надежда Печерская. Следствие пришло к выводу, что господин Бочкарев, зная, что собственники дома согласились отдать дом при условии получения двухкомнатной и однокомнатной квартир без доплаты, дал подчиненным указание заключить с гражданами договор мены квартир и включить в него заведомо ложное условие об осуществлении доплаты третьей стороной — ООО «Сурский квартал» (строительная компания, принадлежит АО «АИК Пензенской области»).

Изначально госпоже Печерской предложили двухкомнатную квартиру (52,1 кв.м) в Пензе стоимостью 2,39 млн руб. Жилье на улице Либерсона площадью 28,4 кв.м, согласно решению суда, оценивалось в 877,3 тыс. руб. Однако, так как в доме были прописаны ее взрослые дети Мария и Михаил, Надежда Печерская попросила у АИК еще одну квартиру. Агентство предложило однокомнатную квартиру в селе Засечное (34,7 кв.м) стоимостью 1,55 млн руб. Жители подписали договоры мены дома на две квартиры с наложением обременений (запрет на продажу). Суд указал, что соглашения господа Печерские подписали только после того, как получили заверение в том, что доплата по этим договорам будет произведена поручителем. При этом, как признал суд, подготовку и заключение с жителями дома на Либерсона, 7, договоров поручительства с ООО «Сурский квартал», как это вытекало из смысла договоров мены, Вениамин Бочкарев не организовал.

В феврале 2014 года Печерские обратились в «АИК Пензенской области» для снятия обременений с предоставленных квартир, но директор агентства направил им требования о доплате в сумме 1,07 млн руб. за одну и 1,13 млн руб.— за вторую квартиры по договорам мены, а также уведомил о взыскании этих средств в судебном порядке. В феврале 2015 года решением суда исковые требования агентства к потерпевшим о взыскании с них сумм доплат за квартиры по договорам мены, признании их утратившими права пользования и снятии с регистрационного учета были удовлетворены. Потерпевшие лишились предоставленных им квартир, от принадлежавшего им ранее жилья господа Печерские отказались.

Адвокат Вячеслав Феоктистов называет приговор Ленинского районного суда Вениамину Бочкареву «безграмотным и неправосудным». По мнению господина Феоктистова, к потере потерпевшими жилья привели их собственные действия: Печерские отказались от прежнего дома, предполагая, что в случае, если у них не будет жилья, полученные от АИК квартиры суд у них не сможет изъять. На момент рассмотрения иска дом на Либерсона, 7, не был снесен. Кроме того, адвокат утверждает, что Вениамин Бочкарев преду­преждал потерпевших о том, что агентство не согласно предоставить две квартиры без доплаты и выплата ими 2,2 млн руб. оговаривалась. По его словам, никакого отношения к утрате пензенцами жилья господин Бочкарев не имеет. Таким образом, адвокат считает, что его доверитель должен быть признан невиновным. Дата рассмотрения дела в апелляции пока не назначена.

Марина Ковалева


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