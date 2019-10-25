Уют по рецепту

Город-мечта кинематографистов, Рига подстраивается под любую эпоху. Храмы и соборы как годовые кольца — XII века, XVI, XVIII — почти новый. Пряничные домики мал мала меньше, разноцветные, с рисунками и без, как в сказках братьев Гримм, особняки югендстиля, и высотка, которую называют «торт Сталина», и порт, и болид «серебряная пуля», и квартал Калнциема. И самый большой в Европе, просто душераздирающий Центральный рынок с прозрачными антоновскими яблоками, сливочным маслом с коноплей, калиброванными боровиками, золотыми шпротными столбиками в огромных коробках. Ничего удивительного, что уезжаешь из Риги, груженный сыром, хлебом, пучками ароматной зелени и рыбой. На улицах пахнет так, как бывает только на Балтике,— запах «последождя» смешивается с запахом только что сваренного кофе. Впрочем, местная модная публика по утрам пьет не кофе, а довольно странный напиток — темное пиво с молоком: две трети балтийского портера комнатной температуры плюс одна треть холодного молока. Разбудит и мертвого. Согреет в самую противную погоду.

Фото: пресс-служба отеля

Те, кто любит приезжать в Ригу, наверняка знают много секретов этого города, и, возможно, им уже наскучил стиль palace-отель. Сколько можно чувствовать себя реквизитом времен Ливонского ордена, пора уже сменить привычный имперский ритм путешествий и попробовать что-то более камерное. В доме 20 по улице Калькю в XVII столетии немецкий врач и биолог Беньямин Фишер основал аптеку, которая получила статус королевской, и гордо носила это звание до середины XIX века. С тех пор и до недавнего времени это маленькое прекрасное здание никого не интересовало и казалось совершенно заброшенным. Сегодня здесь новая жизнь, над крыльцом другая табличка. Но старая сохранилась — каменная табличка с годом основания (1704). И подкова на фасаде здания. Согласно легенде, подкова слетела с копыта лошади Петра I, когда он проезжал мимо.

Relais le Chevalier — не парадный гранд-отель. Это инстаграмное место, стопроцентно дизайнерская гостиница со своим собственным, внятным и ясным стилем. Приют для буржуа, который ценит уют небольших пространств и сентиментальные мелочи. Вроде цветочных кадок, навешанных на балкончики, вазочек и бархатных подушечек. Гостиница очень камерная — всего 23 номера. Честно говоря, можно было бы в это старинное здание втиснуть и побольше номеров. Но владельцы миниатюрной гостиницы, несмотря на упущенную выгоду, не хотят, чтобы постояльцев было больше. И правильно: тогда отель лишится таких важнейших плюсов, как тишина и уют.

Фото: пресс-служба отеля

Большинство номеров выходит окнами на центральную пешеходную улицу, другие — во внутренний дворик, реконструированный в ослепительный просторный атриум с зеркальной стеной высотой в шесть этажей и стеклянным куполом. Собственно, здесь и начинается день — с завтрака под стеклянной крышей, где много света и самое высокое небо. Надо ли говорить, что до самых главных достопримечательностей Риги можно добраться из Relais le Chevalier пешком. За углом — исторический бар Black Magic (где в подвале ухают вышколенные ужасы). Если немного пройти, то найдете «Трех братьев», Домский собор, Дом Черноголовых, церковь Святого Петра, Верманский парк с утками, памятник Свободы и Рижскую оперу. И даже если вы в Риге далеко не впервые, эта программа все так же обязательна и приятна.