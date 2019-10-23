«Портрет Татевосяна» отправляется в Грозный

Похищенную из Грозного картину вернут Национальному музею Чечни. Речь идет о полотне Александра Головина «Портрет Татевосяна в бедуинской повязке». Ранее появилась информация о том, что картина была украдена из республики в середине 90-х. После этого ее сняли с выставки Василия Поленова в Третьяковской галерее, а специалисты стали выяснять историю полотна. В итоге информация подтвердилась. Ни Третьяковка, ни владелец картины не возражают против ее передачи в Национальный музей Чечни.

Первым на происхождение картины обратил внимание коллекционер Сергей Подстаницкий, который опубликовал информацию о ее возможном происхождении. По его словам, в государственные музеи нередко попадают экспонаты сомнительного происхождения: «В 90-е годы в Чечне велись боевые действия, был достаточно сильно поврежден Грозненский художественный музей, много вещей погибло, минимальная часть была вывезена в Москву и реставрирована в Центре имени Грабаря, еще какие-то вещи, видимо, попали на антикварный рынок в силу того, что музейная документация была в основном уничтожена.

“Портрет Татевосяна”, который оказался в Третьяковской галерее на выставке, удачно удалось идентифицировать по старой публикации 1987 года.

Что касается вещей, украденных из государственных музеев, на подобные преступления нет ни сроков давности, ни правил, как это существует в некоторых других странах: если ты добросовестный приобретатель, то государство может выкупить то же полотно только у тебя. В России ничего подобного нет».

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила “Ъ FM”, что ничего необычного в столь быстром установлении истории картины нет: «Показываем ворованное — плохо, передаем — тоже плохо. Надо радоваться, что мы так быстро разрешили эту ситуацию, что полотно передается в чеченский музей».

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Всего на выставке Василия Поленова в Третьяковской галерее представлено более полутора сотен картин из 14 музеев и частных собраний. Экспозиция продлится до 16 февраля.

Владимир Соколов