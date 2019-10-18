Через «Дворик» к Евангелию

В Новой Третьяковке открылась очередная ретроспектива-блокбастер. Ее герой Василий Поленов (1844–1927) показан самым предсказуемым образом из возможных, что, впрочем, не умаляет достоинств его живописи, считает Ирина Осипова.

Выставка у Третьяковской галереи получилась академичной до оскомины. Привычные выгородки, в каждой ячейке свой раздел, жанр или период творчества, на входе — самая растиражированная работа «Московский дворик», крупноформатные евангельские полотна — в центре, графика, театральная и архитектурная,— у дальней стены. Никаких сюрпризов: в Третьяковке меняются герои выставок, но не способы презентации.

Впрочем, сам Поленов, тут, конечно, ни при чем. Его взгляд на живопись среди современников был вполне прогрессивным, а полторы сотни работ из 13 музеев и немногих частных собраний и впрямь хорошо рассказывают о художнике. Первым делом пейзаж, к которому Поленов имел особую склонность. В триаде, попавшей в школьные учебники и теперь первой встречающей зрителей на выставке — «Московский дворик», «Бабушкин сад» и «Заросший пруд» (он писал их друг за другом в 1878–1879 годах),— есть все то, чем будут восхищаться современники и последователи. И удивительная гармония, и элегическое настроение, и ювелирная живопись, где любой произвольно выхваченный фрагмент картины можно отдельно вставлять в рамку (взять хоть плачущего малыша на траве или зеленые заросли с ярким мазком оранжевой лилии), и самоценность света и цвета, которые ведут на холсте собственную игру.

За несколько лет до появления «триады» в пенсионерской поездке от Академии художеств Поленов оказался в Париже как раз во время первых выступлений импрессионистов. Формальный их метод он не перенял, ему были ближе Коро и барбизонцы, но настроением заразился. И это заметно на выставке, как и то, что из панорамных видов северной реки Ояти, Абрамцево, Бехово прорастут «пейзажи настроения» ученика Поленова Левитана.

Среди немногочисленных портретов на выставке заслуживает внимания написанный Поленовым молодой Репин. Ровесники, они познакомились в академии, дружили, работали в соседних мастерских и даже тему для финального конкурса взяли одинаковую — «Воскрешение дочери Иаира», выбрав схожую композицию, только развернув ее зеркально. Академиков это не смутило — обоим художникам выдали по большой золотой медали и отправили вместе на шесть лет в Европу. По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, их ретроспективы намеренно идут друг за другом, и это не только возможность сравнить очень разные художественные пути, но еще и соревнование: придут ли на выставку Поленова больше шестисот с лишним тысяч посетителей, что посмотрели работы его товарища.

Отдельная история — евангельский цикл, который Поленов считал главным делом жизни. В 14 лет он был потрясен увиденным в академии «Явлением Мессии» Иванова, во время европейской поездки задумал «Кто из вас без греха?» и отдал работе над полотном 20 лет, а в начале 1900-х завершил цикл «Из жизни Христа». Всего получилось 72 картины, названиями которых стали строки из Евангелия. Собрать их вместе сейчас уже невозможно: после того как в 1909 году художник показал работы на выставках в Москве и Петербурге, многие были подарены музеям и проданы коллекционерам, часть оказалась в Праге — чех Грабе, державший в Москве багетную мастерскую, увез их с собой после революции. А в 1924 году 12 картин были отправлены в Америку на выставку русского искусства и там и остались, теперь они иногда всплывают на аукционах (купленные с той выставки миллионером Чарльзом Крейном «Повинен смерти» и позднее повторение «Кто из вас без греха?» в 2011 году Bonhams продал за £4 млн и £2,8 млн соответственно).

Ради главной идеи евангельского цикла — показать не Бога, как у Иванова, но человека — Поленов объехал весь Ближний Восток. Он изучал архитектуру и этнографию, письменные источники и раннехристианские изображения, писал храм Гроба Господня, Гефсиманский сад, Стену плача и площадь Харам-эш-Шериф и одновременно работал над книгой «Иисус из Галилеи», сводом четырех канонических Евангелий. В сюжетах Поленова практически нет чудес, это-то его чуть и не погубило. В 1887 году перед открытием выставки передвижников с первым показом «Кто из вас без греха?» художника обвинили в нарушении канонов и слишком вольной трактовке главного образа. Дело решил Александр III, купив полотно накануне вернисажа, правда, евангельскую строку из названия пришлось убрать: работа стала именоваться «Христос и грешница».

Это огромное полотно, впервые за 130 лет покинувшее стены Русского музея, стало центром раздела, посвященного евангельскому циклу, и центром выставки в Третьяковке. Вокруг него — эскизы из путешествий по Ближнему Востоку и великолепные работы из позднего цикла, в том числе «На Тивериадском (Генисаретском) озере», «Среди учителей», «Мечты (На горе)».

Талант Поленова был абсолютно универсальным — по его проектам построены церковь в Абрамцево, его собственный дом в Бехово и мастерская (ее контуры с горящими окнами воспроизвел архитектор выставки Алексей Подкидышев). Художник любил театр: в домашних спектаклях у Мамонтова не только делал декорации, но и сам выходил на сцену, к тому же вполне профессионально писал музыку — в 1906 году в консерватории прошла премьера его оперы «Призраки Эллады». А через класс Поленова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества прошли Коровин, Левитан, Головин, Виноградов.

Мало о ком так восторженно отзывались все без исключения, от учеников до крестьян, чьих детей Поленов учил и развлекал. Для них и была придумана последняя большая работа — световой театр-диорама «Путешествие вокруг света», сменяющиеся картины которого показывали разные места (на выставке представлена копия). Восторг был обеспечен и детям, и взрослым и подтверждал кредо художника, сформулированное за 40 лет до этого в письме к Васнецову: «Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит».