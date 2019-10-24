Биткойну не пришел Telegram

Стоимость биткойна обновила пятимесячный минимум, закрепившись ниже уровня $7,5 тыс. За один день цифровая валюта потеряла почти 10%. Международные инвесторы избавляются от цифровой валюты на спотовом и срочном рынках, поскольку не видят прогресса в криптовалютных проектах Telegram и Facebook.

Торги ведущей криптовалютой в среду 23 октября начинались без резких колебаний, фактически как на протяжении последнего месяца. По данным агентства Reuters, большую часть дня стоимость цифровой валюты находилась возле значений закрытий вторника — $8 тыс. Ситуация резко ухудшилась в 15:40 — буквально за 10 минут курс биткойна обвалился более чем на 7% и впервые с начала июня опустился ниже уровня $7,5 тыс. К 16:23 криптовалюта потеряла 10% своей цены и опустилась до отметки $7,32 тыс.— минимума с 19 мая.

Падение сопровождалось высокой активностью инвесторов как на спот-рынке, так и на срочном рынке.

По данным BitForex, входящей в топ-5 бирж по данным Coinmarketcap.com, всего за час c 15:30 по 16:30 объем торгов с биткойном составил почти $40 млн, что в полтора раза выше показателя за весь предшествующий день. Обороты с фьючерсом на биткойн на самой ликвидной площадке Bitmex достигли около $1 млрд, что в пять раз выше показателя за тот же период вторника. «Можно предположить, что отправной точкой резкого снижения стали крупные продажи на некоторых криптовалютных биржах. Дальше сработал каскадный эффект, усилилось массовое закрытие позиций»,— отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. «Рынок криптовалют на данном этапе развития отличается повышенной волатильностью, и, как следствие, продажа более крупного объема монет вызывает сильное движение рынка»,— считает начальник отдела альтернативных инвестиций ИК «Велес Капитал» Алексей Пикуза.

Инвесторы сокращают вложения в криптовалюту на фоне сформировавшегося в последние дни негативного новостного фона вокруг криптовалюты Libra.

В конце минувшей недели министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер сообщил, что Париж, Рим и Берлин готовят меры для введения запрета на эту виртуальную валюту, которую создает Facebook. Во вторник глава голландского банка ING Ральф Хамерс в интервью газете Financial Times заявил, что ведущие международные банки могут отказаться от сотрудничества с Facebook, в случае если она запустит свою криптовалюту, не рассеяв всех сомнений финансовых регуляторов о возможном отмывании через нее денег. «После оптимистичного анонсирования Libra инвесторы поняли, что теперь эти драйверы роста неактуальны»,— отмечает начальник аналитического департамента Aurora Blockchain Capital Олег Абелев. «Хороших новостей совсем нет — недавно SEC подала иск простив Telegram и Ton и добилась наложения судебного запрета на продажу токенов. Инвесторы активно реагируют на надвигающийся "медвежий" тренд и распродают криптовалюты»,— считает руководитель департамента по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев.

В ближайшие недели ключевое влияние на рынок будут оказывать решения мировых регуляторов по легализации и легитимизации криптовалют. «Как только участники рынка увидят прогресс со стороны центральных банков, положительная реакция не заставит долго ждать»,— считает господин Пикуза. Вместе с тем стоит ожидать снижения влияния сообщений от крупнейших IT-компаний относительно планов по внедрению собственных криптовалют. «Теперь любые подобные новости будут рассматриваться через призму опыта Facebook и Telegram»,— отмечает Олег Абелев. При этом, по оценкам Сергея Королева, в ближайшие недели курс биткойна может опуститься ниже уровня $6 тыс.

Виталий Гайдаев