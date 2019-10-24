Экспорт запнулся и об лом

Ломозаготовители жалуются в правительство на то, что треть квоты на экспорт до конца года — 290 тыс. тонн — фактически невозможно выбрать, так как Минпромторг выдал эти объемы компаниям, которые уже не занимаются экспортом лома или вообще не существуют. Участники отрасли просят перераспределить невыбранные объемы между ними. Но в Минпромторге заявили, что их задача — «ограничить экспорт лома из страны» и невыбранные объемы должны остаться в РФ.

Ломозаготовители просят перераспределить невыбранную экспортную квоту на металлолом в объеме 290 тыс. тонн, говорится в коллективном обращении 29 компаний отрасли на имя вице-премьера Дмитрия Козака (есть у “Ъ”). На этих игроков приходится 2 млн тонн заготовки лома в год. Правительство ввело квотирование экспорта с 1 сентября до конца года, общая квота составляет 1 млн тонн. Квоты распределялись Минпромторгом исходя из среднего уровня поставок участников отрасли в 2016–2018 годах, всего они могут быть выданы 323 компаниям.

Как отмечается в обращении, в приказе Минпромторга есть компании, которые работали на экспорт в 2016–2018 годах, но полностью закрыли его в 2019 году, на них приходится квота в объеме 197 тыс. тонн, но вероятность того, что они ей воспользуются, мала. С другой стороны, те экспортеры, которые работали один-два года, а не весь период 2016–2018 годов, получили уменьшенные квоты. В частности, не могут экспортировать крымские и камчатские компании, которые планировали начать отгрузки в 2019 году. В итоге «относительно справедливое распределение квот» получили только 72 экспортера, которые непрерывно работали в 2016–2019 годах, отмечается в обращении.

Кроме того, 54 компании, получившие квоты, на данный момент уже исключены из ЕГРЮЛ, ликвидированы или банкроты, на них приходится квота в объеме 50,5 тыс. тонн. Наконец, экспортные партии формируются исходя из размера судовых партий в объеме 3–30 тыс. тонн, говорится в обращении, а дробное распределение квот малыми объемами по 100–300 тонн, которое предусмотрено Минпромторгом, на практике лишает экспортера возможности воспользоваться квотой, если ее размер меньше 3 тыс. тонн. Экспортеры не могут консолидировать объемы или переуступать квоту другой компании, говорится в обращении. Объем таких малых квот составляет 43,3 тыс. тонн.

Ущерб от невыбранной квоты составит 4 млрд руб. валютной выручки, потери бюджета — 224 млн руб. В обращении также сказано, что по итогам года экспорт лома будет ниже минимум на 25% в сравнении с 2018 годом, также снижается внутренняя заготовка.

В Минпромторге заявили “Ъ”: «Наша задача, которую мы ставили как орган государственной власти, когда вводили квоты, не выдать их по максимуму, а ограничить экспорт лома из страны. Это стратегическая задача, защищающая наших производителей металла». Соответственно, если компании не смогут воспользоваться квотами по ряду причин, «этот лом останется в стране и будет переработан нашими производителями», отметили в министерстве, добавив, что сейчас оформлено 137 лицензий на объем более 685,3 тыс. тонн.

Представитель Дмитрия Козака заявил “Ъ”, что на прошедшем в октябре совещании вице-премьер сделал отдельный акцент на том, что любые обращения и претензии участников рынка по работе квотирования будут рассматриваться в правительстве.

Цены на лом в России и мире снизились, что сделало рынок менее привлекательным для экспортеров, отмечает старший директор АКРА Максим Худалов. «Тем не менее госорганам стоит быть более осторожными в вопросах регулирования, чтобы не допускать рыночных перекосов, которые не способствуют устойчивому развитию отрасли»,— считает эксперт.

Евгений Зайнуллин