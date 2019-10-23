Белгородского борца с коррупцией подозревают в попытке получить 1,3 млн рублей взятки

Управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного УЭБиПК регионального управления МВД по признакам превышения должностных полномочий и покушения на взятку в особо крупном размере (ч.1 ст. 286; ч.3 ст. 30; ч.6 ст. 290 УК РФ). Имя подозреваемого в ведомстве не раскрыли. По версии следствия, в августе 2018 года он получил от руководителей коммерческой структуры сообщение о совершении в отношении этой организации преступления, опросил их и принял у них заявление. При этом полицейский не зарегистрировал заявление в книге учета сообщений о преступлениях и тем самым «не обеспечил производство необходимых проверочных и оперативно-розыскных мероприятий». «Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан»,– отметили в СКР. Как считают следователи, в сентябре 2019 года подозреваемый через посредника пытался получить от одного из руководителей той же компании 1,3 млн руб. «за непроведение проверки в этой организации». Борец с коррупцией был задержан оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД. Сейчас подозреваемый уволен из полиции, следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

О том, как за взяточничество судили бывшего начальника белгородского УЭБиПК, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Рыбное дело оказалось пустышкой».

Владимир Зоркий