Санкции для себя

«Отказ чиновников от признания за НКО равных прав с другими субъектами экономики, от внедрения альтернативных моделей менеджмента в производстве социальных услуг равносилен наложению страной санкций на саму себя»,— заявил на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере президент Русфонда Лев Амбиндер. Совет под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой на этой неделе рассмотрел вопросы развития донорства костного мозга в России. Ниже “Ъ” публикует фрагменты доклада Льва Амбиндера.

Уважаемая Татьяна Алексеевна, коллеги и друзья! Благодарю за возможность выступить на тему, которая с 2010 года занимает Русфонд и миллионы наших благотворителей — они пожертвовали сюда уже свыше 810 млн руб. С 2017 года Русфонд внедряет альтернативную версию развития донорства костного мозга. Принятое в стране строительство регистров при медцентрах развивает донорство на правах вспомогательных производств в классических лабораториях. В отличие от этой версии, Русфонд создает самостоятельные НКО-предприятия, где рекрутингом добровольцев заняты журналисты с опорой на гражданское общество, а лаборатории оборудованы самой современной, наиболее продуктивной NGS-технологией. Наши НКО-регистры — совместные предприятия Русфонда и госучреждений. Смысл их существования единственный — максимально эффективное развитие этого вида донорства.

Нам говорят, будто большинство регистров 52 стран — членов Международного регистра доноров костного мозга построены госструктурами. Надеюсь, авторы таких заявлений знают предмет. Но вот в чем мы в Русфонде точно уверены, так это в том, что доноры регистров всего трех стран — Великобритании (1,7 млн доноров), США (9 млн) и ФРГ (8,8 млн) — составляют 56% всей международной базы. И регистры этой тройки — НКО.

Мы приняли за образец немецкую НКО-систему как самую эффективную. Уже зарегистрированы в Минюсте РФ четыре НКО-предприятия, объединенные в Национальный регистр — тоже НКО. Нынче его база составит 32 тыс. доноров. Уже год работает его Информационная система. Мощность нашей NGS-лаборатории в Казани составляет 25 тыс. генотипирований в год, в Уфе — 15 тыс., и это только начало. Мы запустили первое в международной практике информационно-публицистическое интернет-издание для доноров костного мозга Кровь5.

Мы быстро растем: планируем в 2020–2021 годах включать в общую базу по 40 тыс., а в 2022–2024 годах — по 50 тыс. доноров ежегодно. Получи мы на эти годы госзаказ и режим наибольшего благоприятствования, как медцентры Минздрава, Русфонд вскоре мог бы типировать до 70–100 тыс. доноров каждый год.

В июне Минздрав обнародовал проект закона с поправками к ФЗ-323 об основах охраны здоровья граждан для легитимации донорства костного мозга и Пояснительную записку к нему. В ней — программа реализации задания Правительства РФ по росту донорской базы до 500 тыс. добровольцев к 2030 году. Минздрав исключил участие НКО-регистров. Он готов потратить 6,48 млрд руб., исходя из стоимости в 27,6 тыс. руб. включения одного донора в базу в первые два года и 16,8 тыс. руб.— в последующие.

Правительственную задачу можно решить быстрее, дешевле и качественнее. Альтернативная версия Русфонда позволяет тратить на включение одного донора всего 9,6 тыс. руб. Уже в этом году только Казань типирует 20 тыс. добровольцев.

Сравним экономическую эффективность — ту, что запланирована Минздравом, и уже достигнутую нашими НКО-регистрами. Стоимость включения в базу одного добровольца у НКО в 2,8 раза дешевле, а качество и скорость типирования — выше. Казанцы потратили на освоение проектной мощности NGS-лаборатории всего три месяца — Минздрав отводит на это 30 месяцев. И наши НКО-регистры готовы выполнить правительственную программу всего за шесть лет и всего за 3,46 млрд руб.

Цинично, но хотя бы понятно, почему Минздрав не желает подключать НКО-регистры к реализации задания правительства. Ему неинтересны чужаки. Непонятно, почему эффективность наших НКО неинтересна другим министерствам — экспертам правительства. Отказ чиновников от признания за НКО равных прав с другими субъектами экономики, от внедрения альтернативных моделей менеджмента в производстве социальных услуг равносилен наложению страной санкций на саму себя.

При том цинизме, когда медцентры отказываются от партнерства с НКО-регистрами, а Минздрав рапортует в правительство и президенту об исполнении неисполненных поручений, ситуация полна подлинного трагизма. На другом-то конце проблемы люди. Они нуждаются в неродственных донорах — и оставлены без надежды. Оказывается, можно и так.

Весь сюжет

rusfond.ru/issues

Статья подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере