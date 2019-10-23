Недостроенные ФОКи отдали «Нижегородстройзаказчику» с сожалением

Во время заседания думы Нижнего Новгорода на вопросе о передаче двух недостроенных ФОКов в Нижегородском и Сормовском районах завязалась дискуссия о последующем их владении и управлении. Напомним, строительство спорткомплексов на нулевом цикле было заморожено в Нижнем Новгороде около трех лет назад. Региональные власти предложили безвозмездно передать котлованы и фундаменты областному стройзаказчику для достройки за счет регионального бюджета.

Однако у некоторых депутатов появились сомнения в том, что правительство Нижегородской области, которое по завершению строительства ФОКов будет ими владеть, сделает в них массовые секции для городских школьников, а не отдаст комплексы, например, под базы юношеских спортшкол. Замглавы администрации города Наталия Казачкова убеждала думу в том, что регион построит ФОКи гораздо быстрее, а у города нет средств даже на корректировку проектно-сметной документации заброшенных недостроев. «То, что мы слышим, означает, что город юридически отказывается от этих активов», — резюмировал председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман, и депутаты большинством голосов поддержали передачу двух незавершенных объектов «Нижегородстройзакачику».

Иван Сергеев