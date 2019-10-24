Долги снизили градус

В Златоусте из-за 560 млн руб. долгов за газ введено временное ограничение на подачу газа в котельные. Из-за этого в северной и центральной частях города наблюдаются перебои с отоплением. Жители жалуются на чуть теплые батареи в квартирах. Мэрия сообщает, что санкции ввел «НОВАТЭК-Челябинск», но в компании эту информацию опровергают. Региональный минстрой подтвердил, что ограничения введены НОВАТЭКом, в пресс-службе сообщили, что власти Златоуста намерены пожаловаться в прокуратуру и челябинское УФАС России на действия единственной ресурсоснабжающей организации.



В мэрии Златоуста сообщили, что «НОВАТЭК-Челябинск» ввел ограничение на подачу газа в котельные города. Из-за этого теплоснабжающие организации снизили уровень подачи тепла в квартиры горожан, и температура в некоторых помещениях упала ниже сезонной нормы 18 градусов. В социальных сетях люди пишут, что в домах стало заметно холоднее, а «из крана течет еле теплая вода». Больше всего сообщений о перебоях с отоплением оставляют жители северной и центральной частей города. В территориальный отдел Госжилинспекции, в городскую ЕДДС, в мэрию за неделю обратились сотни недовольных. Как выяснил “Ъ-Южный Урал”, ограничение тепла введено на 11 котельных ООО «Теплоэнергетик» и Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ), которые обслуживают 95 тыс. жителей города.

Причиной ограничения подачи газа стали долги за поставленные энергоресурсы, превысившие в октябре 560 млн руб., сообщил заместитель главы городского округа по инфраструктуре Вячеслав Бобылев. «У города накопилась задолженность перед “НОВАТЭК-Челябинск”, ее размер по состоянию на 10 октября 2019 года превышает 500 млн руб. По этой причине НОВАТЭКом на октябрь месяц введено ограничение по объемам потребления газа. Городские котельные в рамках предоставленного лимита вырабатывают тепловой ресурс, который по температурному графику чуть ниже требуемых параметров»,— пояснил господин Бобылев. По его словам, администрация еще в середине сентября направила письма в адрес губернатора и правительства Челябинской области с просьбой о выделении финансовой помощи на оплату долгов перед ресурсоснабжающей организацией. Администрация рассчитывает на получение субсидии в размере 237 млн руб. и обещает, что в ноябре ситуация с отоплением в городе стабилизируется. Ответ на это письмо из аппарата губернатора пока не получен.

Руководство «НОВАТЭК-Челябинск» утверждает, что компания не вводила никаких санкций в отношении теплоснабжающих организаций Златоуста. «Мы со своей стороны не ставили никаких заглушек, не делали никаких ограничений. Мы только направляли письма об имеющейся у них задолженности. У “ЗЭМЗ-Энерго”, например, счет оплаты за 2019 год — ноль рублей, они получают ежемесячно газ, но ничего не платят. Мы не ограничивали подачу газа и даже не выставляем никаких штрафных санкций за просрочку, хотя можем это делать»,— рассказала пресс-секретарь компании Ирина Велижанцева. Она отметила, что ограничить подачу тепла потребителям могли сами теплоснабжающие организации, чтобы снизить расход газа и не увеличивать долг перед НОВАТЭКом. На вопрос “Ъ-Южный Урал”, почему администрация винит в ограничении подачи газа ресурсоснабжающую организацию, представительница «НОВАТЭК-Челябинск» заявила, что «это удобно — перекидывать ответственность на поставщика».

В региональном минстрое подтвердили информацию, что именно «НОВАТЭК-Челябинск» ограничил подачу газа в котельные Златоуста. Как отметили в пресс-службе ведомства, руководство города собирает рабочую группу с привлечением представителей «НОВАТЭК-Челябинск», управляющих компаний и общественных организаций для решения проблемы. «Также муниципалитет планирует обратиться в прокуратуру и в УФАС, так как НОВАТЭК является одним из основных поставщиков газа в Челябинской области. В правительстве региона эта ситуация находится на особом контроле»,— рассказала пресс-секретарь регионального минстроя Евгения Шершнева.

В октябре прошлого года «НОВАТЭК-Челябинск» уже вводил санкции в отношении крупнейшей теплоснабжающей организации Златоуста — ООО «Теплоэнергетик». Компанию тогда обязали на 30% ограничить подачу газа в городские котельные. Мера была принята из-за накопившегося долга 102,9 млн руб.

В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается иск, в котором «НОВАТЭК-Челябинск» требует расторгнуть договор на поставку газа с «ЗЭМЗ-Энерго» из-за долга 103 млн руб. В качестве обеспечительной меры компания просила запретить котельной пользоваться газом, но суд 27 сентября отказал в этом требовании. Если бы оно было удовлетворено, в начале отопительного сезона 20 тыс. человек, проживающих в Металлургическом районе Златоуста, могли бы остаться без тепла. Заседание по делу назначено на 11 ноября.

Карина Кальярова