Игоря Богданова не выбрали заместителем председателя думы Нижнего Новгорода

Фракции «Справедливая Россия» в думе Нижнего Новгорода не удалось провести директора 91-й школы Игоря Богданова в партийные заместители председателя, несмотря на все его заслуги в Нижнем Новгороде. Большинством голосов депутаты отказались даже рассматривать кадровое предложение фракции в рамках повестки. Как выразился депутат-единоросс Алексей Бобров, при всем уважении к Игорю Богданову ему в преклонном возрасте будет трудно совмещать работу в школе с организацией работы гордумы, а во фракции «Единой России» есть перспективная молодежь, которой надо давать расти.

Впрочем, и молодых депутатов единороссы в заместители выдвигать не стали. Игорь Богданов пояснил, что идет противоборство двух партий: «Они (единороссы - “Ъ-Приволжье”) понимают, что я бы им спуска не дал!». Cобеседники в партии власти считают, что Игоря Богданова надо поберечь от волнений в силу возраста и состояния здоровья, а нижегородское отделение «Справедливой России» после скоропостижной смерти своего яркого лидера Александра Бочкарева, на котором оно держалось, всеми силами пытается показать активность в регионе перед руководством своей партии.

Также депутаты гордумы отказались включать в повестку и рассматривать предложенный «Справедливой Россией» проект обращения к губернатору и правительству РФ по поводу проекта строительства нижегородского гидроузла, посчитав этот вопрос неподготовленным и политизированным. По этому поводу справоросс Евгений Сабашников обвинил и.о. спикера Николая Сатаева (кстати, представителя КПРФ) в нарушении регламента думы, так как обращение «Справедливой России» было рассмотрено на профильной комиссии.

Иван Сергеев