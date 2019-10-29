Характеры есть у всех

Исследования индивидуальных особенностей животных, на которые обращал внимание еще Дарвин, в последние десятилетия привели к появлению целой области когнитивной этологии, посвященной «животным личностям» (animal personality). Точные описания характеров дал еще в 10-е годы ХХ века Вольфганг Кёлер, который работал с группой из девяти шимпанзе на первой в мире антропологической станции на Тенерифе. Можно было заранее предвидеть, что Султан выполнит любое задание, а Рана не сумеет решить самых простых задач. Нева была обезьяньим ангелом, отличаясь необыкновенной мягкостью характера, а Коко пребывал в состоянии постоянного возмущения и протеста. В те же годы наша соотечественница Надежда Ладыгина-Котс исследовала интеллект первого в России шимпанзе Иони, и ученые, тогда еще совсем молодые, обменивались письмами. Иони демонстрировал способности к обобщению и абстрагированию, а шимпанзе Кёлера решали нестандартные инструментальные задачи, сооружая пирамиды из ящиков и составные орудия из палок, чтобы достать лакомство.

Позже родоначальники этологии нобелевские лауреаты (1973) Конрад Лоренц и Нико Тинберген приучили мир к мысли, что яркие характеры есть и у врановых птиц, гусей, псовых и других животных. В нашей лаборатории поведенческой экологии сообществ персоналии животных исследуются на примере грызунов, муравьев и птенцов чаек.