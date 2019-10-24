Утки без комплекса

В Челябинской области имущественный комплекс обанкротившегося агрохолдинга «Утиные фермы», который находился в аренде у ООО «Птичий двор», передан компании из Брянской области ООО «Агрохолдинг “Мегаполис”». Договор передачи конкурсный управляющий заключил с согласия залогового кредитора — АО «Россельхозбанк» за три дня до отстранения от работы по решению суда. Руководство «Птичьего двора» считает, что были нарушены их права как действующего арендатора, поскольку изменения условий аренды с компанией, которая продолжает выращивать уток на птицефабрике, никто не обсуждал. Представители «Агрохолдинга “Мегаполис”» говорят о намерении развивать птицеводческий комплекс, указывая, что «Птичий двор» это компания, аффилированная с бывшим владельцем «Утиных ферм», накопившим массу долгов. Власти региона подчеркивают, что, по договоренности с банком, производство на птицефабрике не должно останавливаться, независимо от арендатора.



Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущественный комплекс обанкротившегося ООО «Утиные фермы» по заявлению залогового кредитора АО «Российский сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) о принятии обеспечительных мер после отстранения от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Сергея Натарова. Также суд обязал должника передать имущество на ответственное хранение ООО «Агрохолдинг “Мегаполис”» (Брянская область), с которой конкурсный управляющий подписал договор о передаче комплекса за несколько дней до отстранения. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела о банкротстве «Утиных ферм», конкурсный управляющий был отстранен 30 сентября по жалобе одного из кредиторов — АО «Племрепродуктор “Зеленчукский”» за то, что весной этого года заключили с частной организацией договор на охрану объектов должника по завышенной цене. При этом необходимости в охране не было, поскольку имущественный комплекс на тот момент арендовало ООО «Птичий двор» для производства мяса утки. Сам управляющий объяснил необходимость охраны тем, что имеются недостачи, выявленные в ходе инвентаризации, и есть риск утраты имущества. Согласно материалам дела, он направил 13 мая «Птичьему двору» уведомление о расторжении договора аренды. Однако в суде не представил никаких документов, свидетельствующих о передаче имущества арендатором, а также никакой переписки между управляющим и арендатором по вопросу возврата имущества.

«В процессе рассмотрения жалобы на конкурсного управляющего судом установлен факт заключения договора хранения 27 сентября 2019 года между конкурсным управляющим и ООО “Агрохолдинг «Мегаполис»” с учетом согласования со стороны банка. С установлением факта отсутствия в деле конкурсного управляющего, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости принятия обеспечительных мер в целях обеспечения сохранности имущества должника до утверждения нового управляющего»,— говорится в определении суда. Заседание по вопросу утверждения кандидатуры назначено на 13 ноября. Именно до этого времени имущество должника будет находиться на ответственном хранении у брянской компании.

С передачей имущества брянской компании несогласно ООО «Птичий двор», которое арендует комплекс с октября 2018 года по договору с ООО «Утиные фермы», продолжая выращивать там птиц. По словам заместителя директора компании Алексея Кетова, ни конкурсный управляющий, ни залоговый кредитор не известили их о передаче имущества «Агрохолдингу “Мегаполис”».

«Случилась парадоксальная ситуация: конкурсный управляющий подписал договор, при этом имущество передано не было. Есть мы и есть альтернативный арендатор. Одномоментно мы завершить работу не можем, это выращивание живых организмов. По условиям договора мы должны быть уведомлены за три месяца, чтобы завершить все технологические процессы. Плюс у нас более 100 сотрудников, это сельские жители, для которых получить работу очень сложно. Эта компания не имеет никакого сельскохозяйственного опыта, она создана три месяца назад, уставный капитал — 10 тыс. руб., один сотрудник. Это похоже на какую-то аферу»,— говорит господин Кетов. По его словам, он планирует обжаловать передачу имущества «Утиных ферм» новому арендатору.

Принятие обеспечительных мер пытался обжаловать «Племрепродуктор “Зеленчукский”», однако суд отказал заявителю на том основании, что уже скоро будет назначен конкурсный управляющий. По словам конкурсного кредитора, адвоката Алексея Колюжного, также представляющего интересы племрепродуктора, в соответствии с законодательством, предыдущий арендатор имеет преимущественное право аренды, но «Птичьему двору» никто не предлагал заключить договор на новых условиях. «Я считаю, что в данном случае можно говорить о нарушении прав предыдущего арендатора и создание ситуации правовой неопределенности»,— говорит адвокат.

Директор ООО «Агрохолдинг “Мегаполис”» Алексей Кубарев в разговоре с “Ъ-Южный Урал” подчеркнул, что компания «Птичий двор» аффилирована с бывшим владельцем «Утиных ферм» Сергеем Костенко, задолжавшим 1,2 млрд руб. разным компаниям. Он также выразил несогласие с тем, что его компания не имеет опыта в агробизнесе. «У нас есть опыт, есть нужные компетенции и нужные специалисты. Мы готовы заниматься производством утки. Сотрудникам, которые захотят остаться, будет предоставлена работа»,— кратко прокомментировал ситуацию господин Кубарев.

В пресс-службе Челябинского филиала Россельхозбанка “Ъ-Южный Урал” предложили обратиться с вопросами об управлении имуществом должника к арбитражному управляющему после его назначения судом.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Александра Завалищина, вопрос о передаче имущества «Утиных ферм» в аренду какой-либо из компаний может решить только конкурсный управляющий. «Пока “Птичий двор” ведет производственную деятельность, ничего не изменится в ближайший период. Вообще, у нас договоренность с банком, что производственный процесс должен быть непрерывным, независимо от того, у кого в аренде находится комплекс»,— говорит замминистра.

ООО «Утиные фермы» — агрокомплекс, пущенный в 2015 году в Красноармейском районе области. Инвестпроект был рассчитан на 7,5 лет с годовым объемом выпуска продукции до 6,5 тыс. т. По данным «СПАРК-Интерфакс», около 94% уставного капитала принадлежит бывшему директору предприятия Сергею Костенко, 5,93% — АО «Челябплемптица» (село Миасское). Эти доли находятся в залоге у Россельхозбанка. Еще 0,010% принадлежит ООО «РСХБ-Финанс» (Москва). На момент введения конкурсного производства в феврале 2019 года суд удовлетворил требования кредиторов на сумму около 1 млрд руб., из них 756,5 млн руб. требования Россельхозбанка.

Юлия Гарипова