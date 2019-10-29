Медаль для водопроводчиков

Премия Шведского банка памяти Альфреда Нобеля в области экономики в 2019 году присуждена Абхиджиту Банерджи и Эстер Дуфло из Массачусетского технологического института и Майклу Кремеру из Гарварда — за экспериментальный подход в борьбе с бедностью. Это решение отражает несколько важных изменений во взаимодействии экономистов с миром.

Каждый десятый человек живет за чертой абсолютной бедности, то есть на грани физического выживания, а каждый четвертый — только немногим лучше. Бедность означает не просто низкий уровень потребления, но и высокую детскую смертность, отсутствие доступа к чистой воде, медицинской помощи и качественному образованию. В бедных странах выше коррупция и ниже уровень личной безопасности. Люди в этих странах не могут взять кредит под разумный процент и заимствовать новые технологии. Бедность создает неравенство возможностей, которое накладывает на всех нас своеобразный налог: потенциал и таланты людей, родившихся в таких условиях, не могут реализоваться.

Борьба с бедностью мотивирует уже многие поколения общественных деятелей, ученых и благотворителей. Ежегодная помощь развивающимся странам составляет сотни миллиардов долларов. Исторически эта помощь реализовывалась в виде больших программ и проектов. Эффективность большинства из них задним числом была признана в лучшем случае невысокой. Новое поколение специалистов по развитию, в первых рядах которого были нобелиаты-2019, предложило сосредоточиться на микроуровне, на том, что становится причиной конкретных проблем.

Рандомизируй это

Экономисты, к сожалению, не могут проводить контролируемые эксперименты, как биологи или химики, поскольку не могут фиксировать многие важные факторы. Подобно астрономам и метеорологам, они вынуждены полагаться в основном на наблюдения. Этот или похожий пассаж уже на протяжении полувека встречает каждого студента-экономиста.

Главная проблема с данными в виде статистических наблюдений состоит в том, что из них сложно извлекать причинно-следственные связи. На интересующие нас экономические исходы — уровень доходов, здоровье, доступность кредита, удовлетворенность жизнью и т. д.— влияет сразу множество факторов. Работая с наблюдениями, несложно спутать влияние одной причины с влиянием другой и, в случае прикладной задачи, выписать неверный рецепт.

Эстер Дуфло Фото: Reuters

На протяжении десятилетий экономисты оттачивали мастерство работы с теми данными, которые мир пожелал им предоставить — и добились немалых успехов, за которые еще будут выданы свои Нобелевские премии. Но важнейшим фронтом методологического прорыва стали так называемые рандомизированные контролируемые испытания (РКИ) — тот самый экспериментальный идеал. Майкл Кремер, Абхиджит Банерджи и Эстер Дуфло стали пионерами этого подхода в экономике развития, которая благодаря их исследовательской смелости и энергии изменилась так же сильно, как изменилась медицина после распространения клинических испытаний.

Идея проста: чтобы оценить влияние социальной программы на экономический исход, нужно рандомизировать воздействие. Другими словами — сравнить контрольную группу людей, домохозяйств, деревень и случайно отобранную экспериментальную группу, которая статистически не отличается от контрольной ничем, кроме наличия этой программы. Различия дают исследователю размер причинного эффекта, очищенный от влияния прочих факторов.

Абхиджит Банерджи (справа) Фото: Reuters

Эксперименты в общественных науках ставить сложнее, чем в физике или в медицине. Слишком силен эффект присутствия экспериментатора, слишком многие возмущающие факторы нужно контролировать, слишком сложно договариваться с правительствами о помощи в проведении опытов на людях «в естественной среде обитания». Кремер, Банерджи и Дуфло приложили огромные усилия, чтобы «развернуть» некоммерческие организации и локальные органы власти от помощи «на глаз» к проверке эффективности с помощью рандомизированных испытаний. За последние 25 лет количество ежегодно проводимых РКИ в развивающихся странах выросло с нескольких единиц до нескольких сотен. В этот процесс включены десятки университетских профессоров и тысячи сотрудников некоммерческих организаций по всему миру. Банерджи и Дуфло стали со-основателями Poverty Action Lab в MIT, которая распространяет культуру рандомизированных испытаний.

Информированная политика и эффективный альтруизм

РКИ позволяют аккуратно оценивать причинно-следственные эффекты — значит, мы лучше понимаем, как устроен мир. Оперируя количественными оценками влияния, мы с меньшей вероятностью становимся заложниками теоретических предположений и идеологии. Зачастую результаты РКИ противоречат убеждениям политиков и интуиции экспертов. Исследования Банерджи, Дуфло, Кремера и их многочисленных соавторов уже показали, что доступность микрофинансов практически не увеличивает малое предпринимательство, что программы сексуального просвещения предотвращают распространение ВИЧ и подростковых беременностей, в отличие от проповедования верности и воздержания, что спонсирование закупки школьных учебников не всегда улучшает уровень подготовки школьников.

Майкл Кремер Фото: AP

Экспериментальные оценки позволяют сравнивать эффективность различных мер, тем самым помогают экономить ресурсы. В одной из главных работ Банерджи и Дуфло показывают, что даже при резком снижении издержек доступа к услугам иммунизации добавление маленького по индийским меркам материального стимула — пакета с чечевицей — за каждое посещение увеличивает долю детей, прошедших полный курс прививок, более чем вдвое. Стимулирование требует дополнительных ресурсов, но оно в два раза эффективнее с точки зрения анализа «затраты-выгоды», поскольку позволяет вакцинировать гораздо больше детей.

Одним из побочных общественных эффектов распространения РКИ — рост движения «эффективного альтруизма», которое распространяет культуру количественных оценок уже среди доноров. Организация Give Well пользуется результатами многочисленных экспериментов, чтобы информировать жертвователей, к какой отдаче с точки зрения спасенных человеческих жизней приводит поддержка разных программ помощи.

Экспериментальный подход позволяет разобраться в проблеме в конкретных обстоятельствах времени и места. Пользуясь метафорой Эстер Дуфло, экономисты могут и должны быть кем-то вроде водопроводчиков, которые «чинят» конкретные поломки. Так, например, исследование Банерджи с соавторами помогло существенно сократить разворовывание чиновниками государственной помощи в Индонезии. Программа продажи беднякам субсидированного риса с годовым бюджетом около $1,5 млрд охватывает 17 млн домохозяйств, но зачастую адресаты помощи не получают сколько причитается или переплачивают за нее. В случайно отобранных 378 деревнях исследователи просто разослали домохозяйствам карточки с информацией о программе поддержки, варьируя дизайн карточки, доступность информации соседям и т. д. Выяснилось, что жители деревень, которые подверглись экспериментальному воздействию, получили помощи на 26% больше контрольной группы. Что важно, жители деревень из контрольной группы не получили меньше помощи — значит, чиновники просто сократили уровень растрат. Правительство Индонезии распространило программу информирования по всей стране — и результаты затронули 60 млн человек.

Самый распространенный упрек «рандомистам» — в том, что частные эффекты, обнаруженные в конкретной локации, сложно экстраполировать на общую популяцию, поскольку в пилотном испытании невозможно учесть реакцию всех рынков. Если в эксперименте на нескольких десятках деревень выясняется, что субсидирование витаминов увеличивает успеваемость и заработки после окончания школы, можно ли ожидать такого же эффекта во всей стране? Не обязательно: индивидуальная премия за здоровье может оказаться как значительно ниже, чем в эксперименте (физическое здоровье станет менее редким ресурсом на рынке труда), так и сильно выше (общая производительность экономики вырастет). Увеличение охвата рандомизированных испытаний — один из главных вызовов на пути экспериментального подхода.

Но энтузиазм Банерджи, Дуфло и их многочисленных соавторов постепенно преодолевает и это препятствие. В одном из их последних проектов в области образования эффективность дополнительных занятий для школьников, сгрупированных не по возрасту, а по знанию, проверяется на выборке в более чем 5 млн учеников в 13 индийских штатах. Представить такое взаимодействие экономистов и общества еще 20 лет назад было немыслимо.

Владимир Иванов, старший преподаватель Экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова