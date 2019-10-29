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Фото: Reuters

Медаль для водопроводчиков

Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике вручена за системные исследования бедности

Журнал "Коммерсантъ Наука" от , стр. 6

Премия Шведского банка памяти Альфреда Нобеля в области экономики в 2019 году присуждена Абхиджиту Банерджи и Эстер Дуфло из Массачусетского технологического института и Майклу Кремеру из Гарварда — за экспериментальный подход в борьбе с бедностью. Это решение отражает несколько важных изменений во взаимодействии экономистов с миром.


Каждый десятый человек живет за чертой абсолютной бедности, то есть на грани физического выживания, а каждый четвертый — только немногим лучше. Бедность означает не просто низкий уровень потребления, но и высокую детскую смертность, отсутствие доступа к чистой воде, медицинской помощи и качественному образованию. В бедных странах выше коррупция и ниже уровень личной безопасности. Люди в этих странах не могут взять кредит под разумный процент и заимствовать новые технологии. Бедность создает неравенство возможностей, которое накладывает на всех нас своеобразный налог: потенциал и таланты людей, родившихся в таких условиях, не могут реализоваться.

Борьба с бедностью мотивирует уже многие поколения общественных деятелей, ученых и благотворителей. Ежегодная помощь развивающимся странам составляет сотни миллиардов долларов. Исторически эта помощь реализовывалась в виде больших программ и проектов. Эффективность большинства из них задним числом была признана в лучшем случае невысокой. Новое поколение специалистов по развитию, в первых рядах которого были нобелиаты-2019, предложило сосредоточиться на микроуровне, на том, что становится причиной конкретных проблем.

Рандомизируй это


Экономисты, к сожалению, не могут проводить контролируемые эксперименты, как биологи или химики, поскольку не могут фиксировать многие важные факторы. Подобно астрономам и метеорологам, они вынуждены полагаться в основном на наблюдения. Этот или похожий пассаж уже на протяжении полувека встречает каждого студента-экономиста.

Главная проблема с данными в виде статистических наблюдений состоит в том, что из них сложно извлекать причинно-следственные связи. На интересующие нас экономические исходы — уровень доходов, здоровье, доступность кредита, удовлетворенность жизнью и т. д.— влияет сразу множество факторов. Работая с наблюдениями, несложно спутать влияние одной причины с влиянием другой и, в случае прикладной задачи, выписать неверный рецепт.

Эстер Дуфло

Эстер Дуфло

Фото: Reuters

На протяжении десятилетий экономисты оттачивали мастерство работы с теми данными, которые мир пожелал им предоставить — и добились немалых успехов, за которые еще будут выданы свои Нобелевские премии. Но важнейшим фронтом методологического прорыва стали так называемые рандомизированные контролируемые испытания (РКИ) — тот самый экспериментальный идеал. Майкл Кремер, Абхиджит Банерджи и Эстер Дуфло стали пионерами этого подхода в экономике развития, которая благодаря их исследовательской смелости и энергии изменилась так же сильно, как изменилась медицина после распространения клинических испытаний.

Идея проста: чтобы оценить влияние социальной программы на экономический исход, нужно рандомизировать воздействие. Другими словами — сравнить контрольную группу людей, домохозяйств, деревень и случайно отобранную экспериментальную группу, которая статистически не отличается от контрольной ничем, кроме наличия этой программы. Различия дают исследователю размер причинного эффекта, очищенный от влияния прочих факторов.

Абхиджит Банерджи (справа)

Абхиджит Банерджи (справа)

Фото: Reuters

Эксперименты в общественных науках ставить сложнее, чем в физике или в медицине. Слишком силен эффект присутствия экспериментатора, слишком многие возмущающие факторы нужно контролировать, слишком сложно договариваться с правительствами о помощи в проведении опытов на людях «в естественной среде обитания». Кремер, Банерджи и Дуфло приложили огромные усилия, чтобы «развернуть» некоммерческие организации и локальные органы власти от помощи «на глаз» к проверке эффективности с помощью рандомизированных испытаний. За последние 25 лет количество ежегодно проводимых РКИ в развивающихся странах выросло с нескольких единиц до нескольких сотен. В этот процесс включены десятки университетских профессоров и тысячи сотрудников некоммерческих организаций по всему миру. Банерджи и Дуфло стали со-основателями Poverty Action Lab в MIT, которая распространяет культуру рандомизированных испытаний.

Информированная политика и эффективный альтруизм


РКИ позволяют аккуратно оценивать причинно-следственные эффекты — значит, мы лучше понимаем, как устроен мир. Оперируя количественными оценками влияния, мы с меньшей вероятностью становимся заложниками теоретических предположений и идеологии. Зачастую результаты РКИ противоречат убеждениям политиков и интуиции экспертов. Исследования Банерджи, Дуфло, Кремера и их многочисленных соавторов уже показали, что доступность микрофинансов практически не увеличивает малое предпринимательство, что программы сексуального просвещения предотвращают распространение ВИЧ и подростковых беременностей, в отличие от проповедования верности и воздержания, что спонсирование закупки школьных учебников не всегда улучшает уровень подготовки школьников.

Майкл Кремер

Майкл Кремер

Фото: AP

Экспериментальные оценки позволяют сравнивать эффективность различных мер, тем самым помогают экономить ресурсы. В одной из главных работ Банерджи и Дуфло показывают, что даже при резком снижении издержек доступа к услугам иммунизации добавление маленького по индийским меркам материального стимула — пакета с чечевицей — за каждое посещение увеличивает долю детей, прошедших полный курс прививок, более чем вдвое. Стимулирование требует дополнительных ресурсов, но оно в два раза эффективнее с точки зрения анализа «затраты-выгоды», поскольку позволяет вакцинировать гораздо больше детей.

Одним из побочных общественных эффектов распространения РКИ — рост движения «эффективного альтруизма», которое распространяет культуру количественных оценок уже среди доноров. Организация Give Well пользуется результатами многочисленных экспериментов, чтобы информировать жертвователей, к какой отдаче с точки зрения спасенных человеческих жизней приводит поддержка разных программ помощи.

Экспериментальный подход позволяет разобраться в проблеме в конкретных обстоятельствах времени и места. Пользуясь метафорой Эстер Дуфло, экономисты могут и должны быть кем-то вроде водопроводчиков, которые «чинят» конкретные поломки. Так, например, исследование Банерджи с соавторами помогло существенно сократить разворовывание чиновниками государственной помощи в Индонезии. Программа продажи беднякам субсидированного риса с годовым бюджетом около $1,5 млрд охватывает 17 млн домохозяйств, но зачастую адресаты помощи не получают сколько причитается или переплачивают за нее. В случайно отобранных 378 деревнях исследователи просто разослали домохозяйствам карточки с информацией о программе поддержки, варьируя дизайн карточки, доступность информации соседям и т. д. Выяснилось, что жители деревень, которые подверглись экспериментальному воздействию, получили помощи на 26% больше контрольной группы. Что важно, жители деревень из контрольной группы не получили меньше помощи — значит, чиновники просто сократили уровень растрат. Правительство Индонезии распространило программу информирования по всей стране — и результаты затронули 60 млн человек.

Самый распространенный упрек «рандомистам» — в том, что частные эффекты, обнаруженные в конкретной локации, сложно экстраполировать на общую популяцию, поскольку в пилотном испытании невозможно учесть реакцию всех рынков. Если в эксперименте на нескольких десятках деревень выясняется, что субсидирование витаминов увеличивает успеваемость и заработки после окончания школы, можно ли ожидать такого же эффекта во всей стране? Не обязательно: индивидуальная премия за здоровье может оказаться как значительно ниже, чем в эксперименте (физическое здоровье станет менее редким ресурсом на рынке труда), так и сильно выше (общая производительность экономики вырастет). Увеличение охвата рандомизированных испытаний — один из главных вызовов на пути экспериментального подхода.

Но энтузиазм Банерджи, Дуфло и их многочисленных соавторов постепенно преодолевает и это препятствие. В одном из их последних проектов в области образования эффективность дополнительных занятий для школьников, сгрупированных не по возрасту, а по знанию, проверяется на выборке в более чем 5 млн учеников в 13 индийских штатах. Представить такое взаимодействие экономистов и общества еще 20 лет назад было немыслимо.

Владимир Иванов, старший преподаватель Экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова


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