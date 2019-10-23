Высшая лига: как Freedom Holding Corp. открыла себя миру, а мир – себе

В середине октября на бирже Nasdaq стартовали торги акциями Freedom Holding Corp. – холдинга, который представлен в России инвестиционной компанией «Фридом Финанс» и ФФИН Банком. В истории Nasdaq это беспрецедентный случай: до сих пор ни одному представителю финансового сектора нашей страны еще не удалось пройти листинг на одной из ключевых мировых фондовых площадок. Глава FRHC Тимур Турлов рассказал нам о том, какой непростой путь стоит за этим успехом.

– Компания получила листинг на топовой биржевой площадке, что это значит для вас и для Freedom Finance?

– Безусловно, это огромная победа. Команда Freedom Holding Corp. и его российской части – ИК «Фридом Финанс» шла к этому несколько лет. Мы сумели остаться независимым игроком и нашли свою нишу. Листинг на Nasdaq дает нам доступ к большому количеству клиентов и открывает новые перспективы роста для компании, а значит, и новые выгоды для инвесторов и акционеров. И, конечно, для наших клиентов во всех странах присутствия холдинга листинг на Nasdaq – это новый уровень гарантий надежности.

Кроме того, это немаловажное событие для всего российского финансового рынка. До нашего листинга на Nasdaq торговалось всего шесть российских компаний, из них ни одна не относится к финансовому сектору, то есть мы первая российская брокерская компания, акции которой стали торговаться на главной технологической площадке мира.

– Почему именно США?

– США – это самый главный мировой рынок капитала, роль которого усилилась за последнее время. Здесь главные капиталы, здесь наибольшее число интересных и перспективных компаний, сюда приходят инвесторы со всего света. Традиционно считается, что Nasdaq – это площадка для технологичных компаний, но сейчас уже эта специализация менее заметна.

Кроме того, для нас этот шаг – доступ к американскому и мировому капиталу, который в принципе можно привлечь на публичном рынке. Это знак качества, которым оценили наши стандарты корпоративного управления, прозрачность нашей финансовой отчетности, стандарты раскрытия информации, которые в финансовом бизнесе очень важны. Достижение этих целей ведет к рождению новых проектов. У нас есть опыт, навыки, и это само по себе бесценно.

– Российский бизнес на американских фондовых биржах ассоциируется в основном с сырьевыми компаниями. Трудно было заявить о себе, учитывая и регион происхождения, и принадлежность к финансовому сектору?

– Соглашусь, это было непросто. Мне кажется, мы прошли беспрецедентное число проверок. Наша география, наш охват вызывают у американских регуляторов достаточно много вопросов, и я счастлив, что нам удалось на все эти вопросы надлежащим образом ответить.

– И деньги?

– И деньги. Это ведь наш бизнес. С выходом на одну из главных фондовых бирж мира появилась возможность легче размещать свои облигации, легче выходить на любые другие рынки и площадки, при желании проводить вторичное размещение ценных бумаг на американском рынке. Все это – возможности, которые зачастую незаметны для подавляющего большинства игроков на рынке, но именно они позволяют компании при необходимости привлечь существенные деньги.

–Что в ближайших планах?

– Главная цель на сегодняшний день – повышение ликвидности и объема торгов. Мы укрепили свое положение на рынке и получили необходимые ресурсы. Чистая прибыль холдинга только за последний квартал составила $8 млн при рыночной стоимости свыше $700 млн. Рост ликвидности поможет компании закрепиться на ведущих позициях и нарастить в том числе финансовые показатели. Мы в этом убеждены. Поэтому мы будем продолжать работать и совершенствовать наш бизнес во всех регионах нашего присутствия.