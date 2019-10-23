Жители поселка в Краснодарском крае жалуются на сильный запах серы и аммиака

Более полутора тысяч жителей поселка Афипский (Краснодарский край) подписали петицию на имя губернатора Вениамина Кондратьева с жалобой на резкое ухудшение экологической ситуации. Люди жалуются на проблемы со здоровьем из-за едкого запаха и дыма. Недалеко от поселка работаю два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ).

«Каждый день поселок окутывает смог, запахи просто невозможные: аммиак, сера, гарь. На улицу с детьми выйти нельзя, едкий запах проникает в дом. От едкого дыма и запаха — головная боль, першение в горле, кашель. Мы задыхаемся!» — говорится в обращении.

Власти Северского района намерены разобраться в ситуации, написал в Instagram глава муниципалитета Адам Джарим. «Решено провести заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которое приглашены все заинтересованные в данном вопросе представители предприятия и ведомств»,— сообщил он.

Население поселка Афипский составляет 22 тыс. человек. На территории Северского района работают два НПЗ — Афипский (входит в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) и Ильский (принадлежит местной «КНГК-Групп»).

В управлении внешних связей Афипского НПЗ пояснили, что завод работает в штатном режиме, никаких нарушений или сбоев в работе не было. «Руководство завода тщательно следит за всеми выходными параметрами, за соблюдением законодательных норм по видам выбросов. Несоответствие нормам — это высокие штрафы и санкции со стороны контролирующих органов, поэтому завод, в первую очередь, заинтересован в соблюдении всех норматив»,— заявила представитель предприятия Ирина Батурина. Все рекомендации надзорных органов приняты к сведению, экологический контроль на предприятии будет максимально усилен, добавила она.

Комментариев от Ильского НПЗ на момент публикации новости не было.

Анна Перова, Краснодар