Нижегородскому производителю электросчетчиков одобрили льготный заем на 25 млн рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление нижегородскому ООО «Си-арт» льготного займа на 24,8 млн руб. на закупку оборудования для выпуска трехфазных счетчиков электроэнергии для объектов энергетики и промышленности. Как сообщает пресс-служба фонда, общая стоимость проекта оценивается в 49,9 млн руб. Из них 17,4 млн руб. может предоставить федеральный ФРП, а 7,4 млн руб. – региональный ФРП. Окончательное решение о выделении средств примен Наблюдательный совет ФРП.

Счетчики «Си-арта» предусмотрены для установки на генерирующих станциях и распределительных подстанциях. Товар выдерживает эксплуатацию в суровых климатических условиях. Компания рассчитывает заместить своей продукцией четверть импорта на отечественном рынке, в том числе благодаря более низкой стоимости в сравнении с зарубежными аналогами.

Анастасия Еремина