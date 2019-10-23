Google заявила о достижении «квантового превосходства»

Американская корпорация Google сообщила о прорыве в квантовых вычислениях, достигнув так называемого квантового превосходства, передает AFP. Этот термин используется для обозначения такого рода скорости вычислений, которая на нынешних компьютерах заняла бы тысячи лет. Так, аппарат Google под названием Sycamore смог за 200 секунд совершить операцию, которую сегодняшний самый мощный компьютер выполнял бы 10 тыс. лет.

Современные компьютеры, даже самые мощные, работают на двоичной системе, основанной на битах, которые могут иметь значение либо 1, либо 0, однако в гипотетических квантовых компьютерах фрагменты данных могут быть одновременно равны и 1 и 0, что позволяет работать со значительно большими объемами информации.

В то же время представители IBM заявили, что достижения Google сильно преувеличены. Вместо 10 тыс. лет выполняемая операция на нынешних компьютерах заняла бы два с половиной года. Сами авторы проекта из Google также признают, что им нужно лучшее оборудование и более сложные методы мониторинга, чтобы убедиться в возможности достижения такой мощности.

Евгений Федуненко