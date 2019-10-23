Пресс-марафон Зеленского обошелся украинцам в $15 тыс.

Расходы на проведение продлившегося 14 часов пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского составили почти 373 тыс. гривен (около $15 тыс.), сообщила пресс-служба Государственного управления делами (ГУД) в ответ на запрос телеканала «112 Украина».

По состоянию на 21 октября в ГУД поступили документы на оплату услуг по ресторанному обслуживанию во время указанного мероприятия на сумму 174 тыс. 396 гривен ($6982). Техническое обеспечение проведения видео- и аудиозаписи и трансляции пресс-марафона на сумму обошлось в 198 тыс. 529 гривен ($7948). Документов на оплату других услуг, связанных с проведением мероприятия, в ГУД не поступало.

Пресс-марафон господина Зеленского начался утром 10 октября и завершился в ночь на следующий день. Мероприятие прошло в фудкорте Kyiv Food Market, украинскому президенту и представителям прессы предложили бургеры, картошку фри и пиццу.

Подробности пресс-марафона президента Украины — в материале “Ъ”.